北京举报非法改装电动自行车可获万元奖励

举报电动自行车销售门店存在擅自改装电动自行车的非法改装行为，查实后，举报人可获1万元奖励。昨天，北京市11家知名电动自行车生产企业和代理商在北京市市场监督管理局和北京市自行车电动车行业协会的推动下，举行签约仪式，正式建立非法改装电动自行车举报奖励制度，对发现非法改装电动自行车行为的举报人，由相应品牌的企业奖励举报人1万元人民币。北京青年报记者了解到，该举报制度自即日起正式实施，制度实施期限暂定为3年。

据了解，自2019年4月1日新版《电动自行车安全技术规范》实施以后，电动自行车设置了最高时速不得超过25公里的限值。市场监管部门根据新国标要求持续严格执法，严厉打击非法改装电动自行车的违法行为。为广泛发动社会共治，从根本上杜绝北京市电动自行车市场上的非法改装电动自行车行为，同时为履行企业主体责任，保障消费者人身健康安全，占据北京市电动自行车市场80%以上份额的北京市11家电动自行车头部企业（涉及品牌包括雅迪、新日、爱玛、台铃、小牛、小刀、绿能、绿源、九号、五星钻豹、踏浪、绿佳、新本冈田等），在市场监管部门和行业协会的共同推动下，决定建立非法改装电动自行车举报奖励制度。

目前，11家电动自行车企业和北京市自行车电动车行业协会设立了举报热线：010-87792097和举报微信公众号：自行车与电动车（bjbicycle），安排专人受理投诉举报工作，如有消费者发现某品牌电动自行车销售门店存在擅自改装电动自行车的行为，可通过举报热线或公众号进行举报并提供相关证据，举报线索核实后，由该品牌电动自行车生产企业或代理商出资奖励举报人1万元人民币。举报线索将通报市场监管部门，由市场监管部门依法查办。

11家电动自行车企业和行业协会同时呼吁广大市民，为了保证人身安全和资金安全，切记不要驾驶改装的电动自行车，并鼓励广大市民积极举报非法改动电动自行车的违法行为，企业和行业协会将对举报人个人信息严格保密，依法保护举报人的合法权益。同时欢迎其他品牌电动自行车企业积极加入该举报奖励制度，为根治非法改装电动自行车行为、规范北京电动自行车市场贡献一份力量。（记者 王薇）