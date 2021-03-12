代表委员为快递包装“更瘦”“更绿”支招

今年的政府工作报告中提出，要推动快递包装绿色转型。在代表委员看来，这是在新发展趋势下对行业提出的最新要求。对于如何实现快递包装“绿色化”，代表委员纷纷建言献策。

全国人大代表、中国邮政集团有限公司珠海市分公司外伶仃邮政营业所主管谢坚在调研中了解到，绿色包装体系的构建面临一些问题：企业成本压力大，资源不足，搭建的循环系统难以维系。一方面，单独建立的绿色物流循环体系无法实现行业间循环，难以形成规模效益实现降本增效；另一方面，与环保相关的回收及处理过程相对专业且投入较大，企业独立建设较为困难。

面对绿色物流发展生态上的行业痛点，全国人大代表、苏宁集团董事长张近东建议，通过立法加速推进绿色环保建设，明确相关主体的责任与义务，可有效解决电商企业、物流企业、消费者、包材供给方、包材回收方等各方的诉求，提升推广效果。

此外，张近东代表建议，从垃圾分类回收处理体系的建设上借鉴经验，以包装垃圾量大且可回收使用的特点作为出发点，建立类似于垃圾回收体系的公共包装回收处理体系。

全国政协委员、物产中大集团股份有限公司副董事长张波认为，推进电商快递包装“瘦身”，要充分运用大数据和智能算法优化包装尺寸，减少填充物、一次性胶带使用，禁止二次包装，鼓励有条件的电商加大循环箱推广使用力度。而与消费者的协同，是“源头上减量”很关键的一环。“比如，一位消费者通过电商购买了3件商品，平台可以给出建议，请消费者选择等待所有物品都到齐，一次使用一个大箱子运输。”张波委员说。

全国政协委员、国家邮政局普遍服务司司长马旭林表示，推动快递包装绿色转型，应继续完善与绿色发展理念相适应的行业法规、标准和政策体系，大力实施“2582”工程，加快实现包装减量化、绿色化和可循环。（记者甘皙 杨召奎）