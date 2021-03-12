春季养生，身体要动起来

立春过后，气温、日照、降雨开始趋于上升、增多。中医认为，养生也应该顺应天地之气的变化，注意养肝护肝。

早睡早起，以养肝气。春天阳气开始生发、白日渐长，万物开始复苏。“肝属木，应于春季”，肝气通达，身体才会轻松、精力充沛；肝气受损，人很容易出现疲劳困倦、眼干目涩等不适。因此，春季首先要让肝“休息”好。“人卧则血归于肝”，在此时提倡早睡早起，规律起居，即便晚睡，也要在晚上11时前上床。早上起床后伸个大大的懒腰，在日出后到户外散散步，身体动起来，阳气也就被鼓动了起来。

少酸加辛，助阳养肝。中医认为，酸性收敛，入肝经，不利于阳气的生发和肝气的疏泄，因此，立春饮食应少吃酸性食物，多吃辛甘发散之品。如洋葱、姜、蒜、芹菜这些味道辛香走窜的食物，既可疏风散寒，又能杀菌防病，最适宜立春节气食用。在饮食药膳方面，针对立春的时节特点，可食用一些养肝柔肝、疏肝理气的药材和食品，如白芍、枸杞、花生、红枣等均是不错的选择。此外，春季容易发生肝气过旺，对脾胃产生不良影响，妨碍食物正常消化吸收因此，不妨适当摄入些甘味食物以滋补脾胃，可选择大枣、山药等味甘养脾之品，做成大枣粥、山药粥食用。

春捂护阳，防寒保暖。谚语云：“春不减衣，秋不戴帽”，这是指早春季节不要急着把棉衣脱掉。立春后，阳气渐生，而阴寒未尽，正处于阴退阳长、寒去热来的转折期。此时人体的毛孔也正处于从闭合到逐步开放的过程，对寒邪的抵抗能力有所减弱，如果穿得少了，一旦遭遇寒凉的侵袭，毛孔就自动闭合，体内的阳气得不到宣发，以致产生“阳气郁”的现象。所以，防寒保暖仍是养生的重点。

掌握这些养生小技巧，春季生活更健康：

动三动。敲肝胆经清肝火：双脚与肩同宽，蹲马步，双手握空拳，从膝关节内上方开始，四拍，敲至腹股沟，然后转至胆经，从环跳穴开始，四拍，敲至膝关节外上方，慢慢收回。闭目转眼养肝血：闭合双眼，用食指轻压眼睑，微微揉搓到眼球有发热、发胀感为宜，随后转眼，即保持头部不动，眼球分别向左右各转动10圈，能有效缓解眼疲劳、提高视力。伸个懒腰理肝经：经常伸个懒腰，可行气活血、通畅经络关节，同时激发肝脏机能，达到肝脏保健效果。

喝三粥。菠菜粥养肝护肝：春季养生以养肝护肝为先，菠菜粥对因肝阴不足引起的不适都有较好的辅助治疗作用。香菜牛肉粥去腻开胃：香菜因为含不少挥发油而具备独特的气味，香菜牛肉粥可以开胃促消化。韭菜粥调节肠胃：初春食韭菜，能温中开胃，提高免疫力。

吃三芽。黄豆芽营养丰富，在所有豆芽中营养价值最高。枸杞芽清火明目，适当食用枸杞芽清火明目，可增强免疫力和抗氧化能力。绿豆芽解毒下火，若春天里上火生了口腔溃疡，或是小便发黄、耳后有水流出、早起眼睛发蒙有眼屎，最宜吃绿豆芽。

咬三果。枇杷预防感冒：枇杷有岭南开春第一果之称，在春季的时候多吃枇杷可以帮助预防感冒。菠萝帮助消化：春季的菠萝香味浓郁、口感水润。草莓健脾润肺：草莓有健脾、润肺、补血、益气的功效，老少皆宜，尤其对于体虚者。

《 人民日报 》（ 2021年03月12日 19 版）