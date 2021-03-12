药品集中带量采购迈向常态化（无影灯）

2021年2月3日，国家医保局在上海组织开展了第四批全国药品集中带量采购工作。45种拟采购药品全部采购成功，拟中选药品平均降价52%。

国家组织药品集中采购工作，是对既往药品集中采购制度的重大改革，目的是为了让人民群众以低廉的价格用上质量高的药品。本次集中采购工作是在国务院办公厅颁布的《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（下文简称《意见》）指导下的一次成功实践，标志着我国药品集中采购制度基本成形，并取得阶段性成果，有序的市场竞争机制得到充分发挥，制度体系正在发挥出合力，并迈出了药品采购制度常态化制度化建设的新步伐。

第四批集中招采品种全部采购成功，体现出药品生产企业对制度的高度认可。以往的集采中，均出现个别药品因各种原因流标的情况。在第四批集采前夕，国务院办公厅发布了《意见》，药品生产企业充分认识到中国药品市场新的制度环境已经基本确立，那就是在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，坚持以人民为中心的发展思想，发挥医保基金战略性购买作用，常态化制度化开展药品集中带量采购。

本次集采中选产品价格平均降幅为52%，与前三次集采不相上下，趋于稳定，标志着我国药品集中带量采购工作在药品覆盖范围、采购规则、工作流程等方面已基本成熟，并得到了药品生产企业的基本认可。药品集中带量采购坚持企业“自愿参与、自主报价”原则，通过质量和价格竞争产生中选产品和价格。中选产品的价格体现带量采购、量价挂钩原则，每一产品的中选企业按照报价由低到高排序，并按照顺序依次选择具体的省份作为其协议供应地区，第一顺位的中选企业可以优先选择1个供应地区。这样的做法既确保了质优价廉企业的优先选择权，也让其他药品生产企业明确了自身发展方向，向市场发出了鼓励全行业提升产品质量、降低生产成本的信号。本次集采中没有出现企业申报极端低价的情况，报价均比较理性，体现了《意见》以人民为中心、引导药品行业健康发展的指导思想。

第四批集采中选比例达到71%，超过前三批集采中选比例，说明有序的市场竞争机制得到越来越充分的发挥。本次集采中，同一品种的最多中选企业数量从以往的8家增加到了10家。既保证了足够的市场供应能力，也让市场竞争更加充分。此前，有舆论认为中选企业数量过少，不利于市场竞争。从国际药品行业发展的规律来看，一定的市场集中度有利于保证药品质量、价格稳定，也有利于对药品生产企业开展有效监管。由于历史原因，我国药品生产企业数量庞大，市场竞争过度，造成了市场价格体系的混乱局面。企业难以通过自身努力做大做强，还出现了一些有悖市场基本原则的腐败行为。国家组织的集中带量采购有效遏制了上述不良竞争行为，鼓励技术水平高、产品质量稳定、市场信誉好的企业通过公平市场竞争脱颖而出，在中国巨大市场规模的支撑下，有利于中国药企成长为具有国际影响力的企业。

在本次集中招采的全部45个品种中，注射剂品种有8个。像氨溴索、帕瑞昔布钠这些用量大的产品，均有10家生产企业中选。中选的注射剂品种数量超过前三批的总和，采购金额占总金额的31%。价格降幅也比较大，平均降幅达到75%。如治疗多发性骨髓瘤的抗癌药硼替佐米注射剂单支价格从1500元降至600元，整个疗程治疗费用节省约3.6万元。临床使用量大的注射剂品种中标率较高，体现了制度建设初期的工作重点。这充分回应了临床用药需求的呼声，体现出生命至上、急症优先的思维，在降低患者经济负担的同时，将引导医疗服务行为向着安全、优质与成本兼顾的方向发生根本性转变。

第四批集中采购工作的成功也是多部门协作配合、共同推进的结果。药品集中采购工作涉及工信部、财政部、商务部、国家卫健委、市场监管总局、国家医保局、国家药监局等部门。国家医保局在统筹协调具体工作的同时，离不开其他有关部门的协作和配合。本次集中采购开标的前一夜，还有企业希望赶在开标前完成竞标资质的准备工作。在坚持工作规范与审查标准的前提下，国家药监局工作人员加班加点，帮助多家企业连夜制作相关证书。这批最后拿到相关证书的企业中，有多家企业的产品中选，获得了市场机会。工信、司法、财政、商务、卫生健康等部门也积极参与，提供了相应的服务。这充分说明，参与药品集中采购工作的相关部门已探索出有效工作机制，制度合力确保了工作有序开展。

本次集中采购有152家企业参与投标，其中外资企业27家，这些企业既有来自美国、德国、法国、日本等发达国家的企业，也有来自印度等发展中国家的企业。共有3个外资仿制药产品、2个外资原研药产品中选。统计数据显示，在第二、三、四批集采中，分别有24、25、27家外资药企参与了竞标，中选的外资药企数量分别是3、4、5家，且均为国际知名药企，体现出中国药品采购制度的开放包容性，以及国际认可度和市场吸引力。在第四批集采中，国际知名药企赛诺菲公司一款治疗精神类疾病的原研药氨磺必利片中选，单片价格由12元降至1.6元。国际知名药企在中国市场报出较低的价格，必然引起该产品全球价格体系的变化，让更多国家的患者获得福利。可见，中国药品市场的改革成果，也将对国际药品市场产生影响。

未来，将有更多药物逐步纳入国家集中采购范围，药品集中带量采购正在朝着常态化、制度化方向不断深化与发展。

（作者为中国社会科学院经济研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2021年03月12日 19 版）