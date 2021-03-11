吴筱琳：政府主导、多方协同，共建商业健康险良性发展制度

人民网北京3月11日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月7日下午，在主题为“凝聚多方力量，构建多层次医疗保障体系”专场论坛上，丽水市医疗保障局党组书记、局长吴筱琳表示，普惠型商业健康保险要坚持政府主导，与基本医疗保险紧密衔接。在产品设计上依托基本医保数据进行精算分析，多方协作互通，共同设计出低保费、高保障的商业健康保险产品，建立良性发展制度。

吴筱琳介绍，丽水市为了探索建立多层次的医疗保障体系，巩固拓展脱贫攻坚成果，推出政府主导型的全民健康补充医疗保险——“浙丽保”。从2020年11月17日开通缴费，一个多月的时间，参保人数就达到204万，占全市基本医保参保人数的85.23%。目前，已经有1809人次的群众享受了“浙丽保”报销待遇，减轻了群众的高额医疗负担。

吴筱琳介绍了多层次医疗保障的“丽水经验”：

一是政府主导，强力推进。由市政府成立领导小组、出台实施方案、召开会议部署，由医保部门牵头，会同主承保人保财险公司开展资金分析测算，在制度设计、政策规划、宣传推动、保费征收以及监督管理等方面发挥政府职能。

二是全民准入，保障公平。所有人员包括已患重病的群众跟老年人都可以参保，且实现无差别待遇。

三是保本运行，确保待遇。除了必要的运营成本以外，其他全额都用于参保人员的保本待遇赔付，且每年进行费用核算，结余部分滚存到下一年度使用。

四是商保承办，自负盈亏。由商业保险负责承办业务，承保机构建立基金平衡机制，自负盈亏、自担风险。由医保部门和承保机构合理确定保费标准和待遇水平，建立保费动态的调整机制。

吴筱琳表示，在设计保费标准时，要结合参保率、医疗增长的预测、基金平衡要求等综合因素，制定群众可承受范围的保费标准。对于基本医保目录未涵盖的药品、医用材料、诊疗服务等，在合理治疗所需情况下，要增加到保障范围。此外，要做好“一卡结算”的相应配套设计，避免群众多跑路、多流程。同时，还要支持商业保险公司将总额预算、支付方式改革等管理措施统筹运用到普惠型健康保险上，完善医疗费用控制，对不合理用药进行重点监管和查处。