王锦强：进一步完善社商融合保险产品 满足群众需求

人民网北京3月11日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月7日下午，在主题为“凝聚多方力量，构建多层次医疗保障体系”的专场论坛上，四川省医疗保障局待遇保障处处长王锦强表示，要进一步完善社商融合保险产品，真正满足群众需求。

王锦强介绍，四川省医疗保障局在2018年初就着手研究如何提高城镇职工和城乡居民医疗保障水平。为在不违反待遇清单制的前提下有效突破医保目录，帮助群众解决目录外费用，四川省与成都市医保局共同借助商业保险第三方力量，经过充分调研以后，推出惠蓉保产品。

“2020年5月份，成都市推出商业保险现象级产品惠蓉保，成都市参保人数突破300万人。”王锦强提到，为有效将惠蓉保与基本医疗保险相衔接，四川省在推出惠蓉保时重点给予数据、信用、渠道、智力和基金资源等方面支持，通过推动第三方平台，提升惠蓉保在老百姓中的认可度和参与度。

王锦强表示，目前惠蓉保系列产品仅是一个短期商业健康保险产品，与既往的寿险产品、长期商业保险仍有一定的区别。在平台建设、具体产品推出过程中，四川省医疗保障局与当地银保监部门进行有效沟通，利用惠蓉保盘活基本医疗保险无法覆盖的范围，同时也撬动了商业保险资源。

“目前，惠蓉保在成都市推出半年，参保人数远超预期效果。但就目前评估情况，包括实际赔付率、具体保障范围与我们之前预期存在一定差距。在下一步工作中，我们依然要依托国家医疗保障局、银保监部门和财政部门等有关部门的支持，进一步完善产品，推动保险产品真正达到群众需求，构建多层次的医疗保障体系。”王锦强表示。