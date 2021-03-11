所超：提升医保统筹层次 解决区域间待遇不平衡问题

人民网北京3月11日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月7日下午，在主题为“凝聚多方力量，构建多层次医疗保障体系”的专场论坛上，黑龙江省医疗保障局待遇保障处处长所超表示，提升统筹层次，是解决区域间医疗保障不平衡、不充分问题最直接、最有效的方式。

所超介绍，黑龙江省在推进医疗保障待遇机制公平适度方面，主要做了以下几方面工作：

一是提升统筹层次，全面推进做实基本医疗保障市级统筹。目前，黑龙江省正在制度政策统一的基础上，推进做实基金统收统支和管理服务一体工作。

二是强化互补衔接，促进多层次医疗保障体系共同发展。近2年，黑龙江省逐步统一了全省城乡居民基本医保大病保险筹资标准，统一了全省城乡居民大病保险待遇政策，规范了全省医疗救助政策。支持商业保险公司在哈尔滨市推广普惠型商业补充医疗保险试点工作，探索对医保目录外的药品和耗材进行保障，能够更加充分发挥商业补充医疗保险，有效降低群众看病就医负担。

三是统筹谋划，全面提升基本医疗保险待遇水平。近2年，黑龙江省医疗保障待遇保障水平稳步提升，尤其是逐年提高大病保险封顶线，有效减轻参保群众大额医疗费用负担问题。目前仍然面临着医疗保障不平衡不充分问题，将进一步优化三重保障的支付结构，合理划分各自功能，应由基本医保承担的部分，不能由补充医保承担。对此，所超表示：“我们正在对国家‘待遇清单’进一步细化，制定出台省级待遇清单，进一步明确待遇标准，指导各地优化政策，为下一步实施省级统筹奠定一个良好的基础。”