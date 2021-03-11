商敬国：建立并完善商业健康险发展的生态系统

人民网北京3月11日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月7日下午，在主题为“凝聚多方力量，构建多层次医疗保障体系”专场论坛上，中国保险行业协会党委委员、秘书长商敬国提出，商业健康险应与政策紧密结合，形成良性生态体系，为广大消费者提供高品质健康风险管理服务。

商敬国表示，商业健康险在医疗保障体系中的重要作用是毋庸置疑的，特别是在健康管理、风险管控、降低医疗成本、提高全民健康水平等方面有很大的挖掘潜力。然而，近年来商业健康险发展虽然很快，但是其健康管理作用并没有充分发挥，生态体系还未建立起来，还不能完全满足人民群众对高品质健康保障的需求。

“从欧美发达国家的经验来看，商业健康险不只是为医疗和健康服务消费买单的支付工具，它的核心应该是与政府相关政策紧密结合的半公共产品。而保险公司应该是消费者健康管理方案的服务者和托管人，在提供传统风险管控的同时，承担整合健康服务资源，管理健康发展曲线的职责。”商敬国认为，健康风险是否可管理，依赖于整个医疗健康体系改革的进程，因此需要把商业健康险有机纳入整个社会医疗健康体系。

商敬国指出，目前我国医保制度改革已取得积极成效，形成了从基金收缴到收费控制再到医院约束等全方位的医保生态体系。但对于商业健康险目前还缺乏这种相互约束、相互协调的体系模式。对此，一方面保险公司需要调整自身角色定位，完善相关服务机制，提供优质服务产品；另一方面，商业健康险良性机制的建立，生态体系的发展也需要进一步完善。

“我国是一个人口大国，如果居民健康数据能在安全保障的前提下很好地利用起来，那么商业保险健康市场其实是可以自成一套体系的，实现良性发展，广大消费者也能够获得高品质的健康保障。”商敬国说。

对于近期在全国多点开花的“惠民保”，商敬国指出，一定要从客观、中立的角度去看待该项目。要重视老百姓的预期管理，一定要让老百姓知道他买的是什么、他能得到哪些保障，避免后续出现不必要的纠纷与风险。