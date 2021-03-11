彭煊：推动商业保险衔接医保，真正做到惠民

人民网北京3月11日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月7日下午，在主题为“凝聚多方力量，构建多层次医疗保障体系”的专场论坛上，北京圆心惠保科技有限公司CEO彭煊表示，推动商业保险和医保的有效衔接，真正做到惠民。

“如今‘惠民保’已升级到2.0版本，它与普通商保之间的区别在于，它是由政府主导的，参保人不受年龄、赔付条件限制，更偏向于医疗保障。”彭煊介绍，惠民保的出现，主要有以下几方面意义和作用：

一是缓解医保基金压力，提供医疗保障。随着我国人口老龄化程度加深，医保收缴和支付压力逐渐增大。对此，政府推动商保衔接，不仅能缓解医保基金压力，还能实现药价控费。

二是真正做到惠民。如今“惠民保”已升级到2.0版本，不仅允许有既往病、带病体的人员参保，还将医保外的纳入其中。医保加商保，有的报销比例能达到90%，让老百姓有实实在在的获得感。“而且有了保障之后，大家就更敢于去消费，敢去享受生活，内心的不安全感会降低很多。”

三是有利于商保市场良性发展。在医药产业上，商业保险公司会成为较大的支付方，有利于创新药、罕见病用药等药物纳入商保，促进市场调节。此外，商保不仅能提高投保率，还能够获得更多数据，有助于产品的迭代和进一步的推广。

彭煊最后表示，希望推动普惠型健康保障的升级与普及，让天下没有看不起的病、吃不起的药。