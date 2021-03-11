刘焰：增加配套措施 让老百姓用得起好药

百济神州副总裁、大中华区市场营销负责人刘焰。陈晨摄

人民网北京3月11日电 （记者杜燕飞）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“推动本土医药创新 助力健康中国”的专场论坛上，百济神州副总裁、大中华区市场营销负责人刘焰表示，希望企业在国际上走得更远，在帮助更多患者的同时，也让企业实现可持续发展。

刘焰谈到，“十三五”期间的诸多利好政策，对百济神州在研发、生产、审批等多个方面的发展都起到了巨大的推动作用。2019年，百济神州第一款自主上市的产品泽泽布替尼获得FDA批准，成为我国在美获批的本土研发抗癌新药，实现了本土新药出海。

会上，刘焰针对医保谈判发表了自己的观点。2017年开始，尤其是2020年，有一系列药品进入医保，提升了老百姓的获得感。刘焰建议，未来，在让老百姓能够真正用得起这些好药方面，希望可以出台更多的配套措施。“比如说，一类新药是否可以自动进到医疗机构，这样公司就能节省大量人力物力，把更多费用投入到药品研发、扩大生产等方面，更多回馈社会和百姓。”刘焰说。