董红梅：全面推动乡村振兴 建设乡村理想家园

人民网北京3月11日电（记者孙博洋） 近日，由人民网主办的《人民会客厅》2021年全国两会特别节目——《两会时刻》在京举行。3月10日，在主题为“巩固脱贫攻坚成果 助力乡村振兴战略”的访谈栏目上，住房和城乡建设部扶贫办副主任、村镇建设司副司长董红梅表示，全面推进乡村振兴，要发挥基层党组织的引领作用，要激发村民内生动力，还要发挥社会各界帮扶力量，建设农民自己的乡村理想家园。

今年的《政府工作报告》指出，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。董红梅表示，“在我国脱贫攻坚战取得全面胜利的基础上，要持续巩固拓展脱贫攻坚成果。继续推进乡村振兴，除了要守住最基本的脱贫成果外，还要持续推动农村居住条件和环境改善，持续保护好绿水青山。另外，促进农村产业发展以及支持农村富裕劳动力就地就近就业等工作，也是未来乡村振兴中的重要环节。”

董红梅表示，在脱贫致富的路上，离不开社会各界的帮扶，更离不开当地贫困群众自我发展的内生动力。在此过程中，党建引领及人才培养发挥了关键作用。“帮钱帮物不如帮一个好支部，各个脱贫村的党支部书记，在未来的乡村建设中也要发挥好‘排头兵’‘领头雁’的作用，带领乡亲们发挥主动性创造性，实现共同富裕。”

2020年，为贯彻落实乡村振兴战略，深入推进美丽乡村建设，住房和城乡建设部开展了乡村建设评价试点工作，发动当地村民积极参与，评估乡村建设情况。评价体系涵盖农房建设、人居环境、水电路气、公共服务、乡村风貌以及县城建设等多个方面。董红梅介绍，通过该项工作可以掌握乡村建设成效和水平，发现乡村建设中的短板和弱项，并采取针对性改进措施，为实施乡村建设行动提供基础和依据。

“实施乡村建设行动最主要切入点和抓手应该是农房。苏北农房改善工作提供了很好的样板，就是以新型农房建设为中心，带动周边基础设施完善、农田水利设施建设、产业发展、乡村治理等。”董红梅指出，未来要着力做好农房建设这篇大文章：保障农房安全，完善农房功能，提升农房品质，带动农村的基础设施建设，进而带动农村的产业发展，提升乡村治理水平，推进乡村全面振兴。