吕晓勋：乡村振兴应规划先行 培育产业吸引人才

人民日报社评论部政论研究室副主编、滦平县平坊满族乡于营村第一书记 吕晓勋

人民网北京3月11日电（记者孙博洋） 近日，由人民网主办的《人民会客厅》2021年全国两会特别节目——《两会时刻》在京举行。3月10日，在主题为“巩固脱贫攻坚成果 助力乡村振兴战略”的访谈栏目上，人民日报社评论部政论研究室副主编、滦平县平坊满族乡于营村第一书记吕晓勋提出，在脱贫攻坚走向乡村振兴过程中应注意打造坚强有力的领导班子、制定科学合理的建设规划、培育符合村情的村域产业、涵养吸引人才的发展生态等。

吕晓勋认为，从脱贫攻坚走向乡村振兴过程中应注意四个方面：

第一是打造坚强有力的领导班子。要选出政治素质、道德品行、带富能力、协调能力、工作作风硬的村干部，使其充分发挥主观能动性，带领村民不断创造美好生活。

第二是制定科学合理的建设规划。规划是蓝图，科学规划才能获得最大效益。乡村振兴也要规划先行，要综合考虑土地利用、产业发展、居民点布局、生态保护和历史文化传承等因素，让乡村生产、生活、生态三方面空间得以舒展。规划时不仅要考虑全面还要长远，要可持续发展、长效发展。做规划过程中，要坚持实事求是、注重群众参与，激发群众参与村庄规划讨论积极性，做好规划后，村领导班子要按既有规划分批实施，令农村不断产生阶段性变化。

第三是培育符合村情的村域产业。发展产业是脱贫的根本之策，有产业就有就业，有就业就有增收，该道理在乡村振兴语境中同样成立。提升价值链卖出更优价格，延伸就业链创造更多岗位，打通供应链对接更多销售渠道是实现产业兴旺的三个基本要素。

第四是涵养吸引人才的发展生态。推进乡村振兴关键在人才，而人才去留取决于整体发展环境。政策导向、产业支持对于人才企业的就业和创业选择有深厚的影响。此外，农村要想留住优秀人才，青年骨干参与村庄发展治理工作、改善村干部和相关人员待遇、加速薪酬体系改革、上升渠道畅通等开拓广阔发展路径的措施更为重要。