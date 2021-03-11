王金霞：多措并行 有效衔接脱贫攻坚与乡村振兴

北京大学中国农业政策研究中心副主任 王金霞（陈晨/摄）

人民网北京3月11日电（记者孙博洋） 近日，由人民网主办的《人民会客厅》2021年全国两会特别节目——《两会时刻》在京举行。3月10日，在主题为“巩固脱贫攻坚成果 助力乡村振兴战略”的访谈栏目上，北京大学中国农业政策研究中心副主任王金霞提出，有效衔接脱贫攻坚和乡村振兴，应从发展规划机制和政策、注重人才培育、加强产业兴旺、加强基础设施和改善人居生活环境等四方面推进。

王金霞认为，有效衔接脱贫攻坚和乡村振兴的关键点主要是四个方面：

第一方面是发展规划机制和政策做好有效衔接。在发展规划方面，要做到深度融合，各地要根据实际情况在乡村振兴发展战略框架下，制定出从脱贫攻坚到乡村振兴有效、无缝衔接的过渡计划；在机制方面，要把脱贫攻坚强有力的机制有效衔接到乡村振兴发展实施过程中；在政策方面，深入研究脱贫攻坚倾斜性政策延续时间、怎样脱钩等，各地要针对实际情况制定出有效衔接方法。

第二方面是注重人才培育的有效衔接。脱贫攻坚工作中涌现出一批有思想、有胆略、有方法的优秀人才，应鼓励他们在脱贫攻坚和乡村振兴过渡工作中继续发挥积极作用；在农民职业教育培训方面，把已脱贫人口纳入农民职业教育培训，继续提升其人力资本，要在其子女教育方面提供倾斜性政策帮扶，从根本上解决由于人力资本导致的贫困问题。

第三方面是产业兴旺方面做好有效衔接。产业兴旺是脱贫攻坚重要的基础，是乡村振兴第一要点。要防止脱贫攻坚扶持产品仅产生短期效应，要将其纳入乡村振兴规划和计划中，使其得到长期可持续发展。

第四方面是加强基础设施和人居生活环境的有效衔接。基础设施是贫困地区和贫困人口发展的重要支撑条件。好的农业生产基础设施、灌溉条件、土壤条件等有利于维护山水林田湖草系统的良性运行和地区社会经济的长期发展，这对乡村振兴也是至关重要的，并且贫困地区条件相对薄弱，必须加强基础设施建设；人居环境改善，不仅可以提升贫困人口生活幸福感，更重要的是吸引外部农村创业人才返乡，带动当地贫困人口发展。

王金霞认为，脱贫攻坚向乡村振兴过渡过程中，地方政府应从两方面发挥作用：一是要总结、归纳脱贫攻坚的成功经验，系统梳理有用的关键方法长期、长效衔接乡村振兴工作；二是上级政府及时引导和扶持，要挖掘当地特色，因地制宜开展乡村振兴。