余留芬：乡村振兴关键是人才 要让乡村能留住人、留好人

全国政协委员、贵州省盘州市淤泥乡岩博村党委书记

余留芬。

人民网北京3月11日电（记者孙博洋） 近日，由人民网主办的《人民会客厅》2021年全国两会特别节目——《两会时刻》在京举行。3月10日，在主题为“巩固脱贫攻坚成果 助力乡村振兴战略”的访谈栏目上，全国政协委员、贵州省盘州市淤泥乡岩博村党委书记余留芬表示，乡村振兴要大力发展人才振兴，要让有文化、有知识、有能力、有想法的村民能够坚持长期留在当地，为乡村发展添砖加瓦。

余留芬表示，留住本地人才非常重要。而对于如何留住本地人才，她介绍了以下三方面内容：

一是提升人才的综合能力。对在脱贫攻坚道路上做出成绩的积极群众，开展乡村振兴相关的一系列培训，包括技术、文化、管理等各个方面，使其综合能力得到有效提升。

二是发挥乡村独有的优势和特点，提升村民发展空间。要给愿意留在村里开展乡村事业的人，营造良好发展环境，让其不仅想做事，还能做成事。要以生态旅游、生态康养、养殖种植等特色产业为基础，加大扶持和投入力度。以岩博村为例，当地以人民小酒作为龙头产业，在经济循环过程中不断推动整个产业链的发展，带动当地居民就业致富。

三是改造人居环境，真正让乡村能够留住人，留好人。在前期脱贫攻坚工作中，乡村居住环境得到了很大的改善。下一步，我们需再加大投入，做好基础设施配套建设，改善人居环境。只有环境好了，才能留下一些有思想、有能力的人才，为自己的家乡发展做贡献。