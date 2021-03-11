尹金淑：加强基础医疗质量，强化医疗质量安全

首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长尹金淑。陈晨摄

人民网北京3月11日电 （陈炜）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“提高医疗服务质量，提升患者就医体验”的专场论坛上，首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长尹金淑表示，要加强基础医疗质量，强化医疗质量安全。

尹金淑介绍，首都医科大学附属北京世纪坛医院在信息化改善方面采取多种举措：自主研发医院APP，以互联网诊疗的形式，进一步为患者在预约挂号、问诊服务、送药到家等多种方面提供便利；完善集中预约服务，大型检查的集中预约和检查系统的重要事项告知，让患者在就医时更加便捷；建立信息化的电子病历系统、一站结算式服务，为患者提供给更多的便捷，获得了较好的反响。

“在改善医疗服务行动计划中，不同医疗中心有各自的特色。”尹金淑介绍，北京世纪坛医院通过开设专病门诊，以多学科联合诊疗的方式，为患者进行全面且快速的诊断，减少患者往返不同科室的时间。与此同时，护理门诊、用药指导门诊、健康咨询门诊等特色门诊的开设，也进一步满足了患者多方面的就医需求。

尹金淑表示，近年来，北京世纪坛医院通过在血栓防治、合理用血等方面强化医疗质量管理，为患者进行全面评估，取得了良好效果。她认为，需要在医院层面加强基础医疗质量，强化技能培训。医院职能部门可以开展医疗质量管理专项活动，进一步强化质量安全，为患者提供更加安全的保障。