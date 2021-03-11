魏后凯：全面推进乡村振兴要激发乡村内生活力

全国人大代表、中国社会科学院农村发展研究所所长 魏后凯

人民网北京3月11日电（记者孙博洋） 近日，由人民网主办的《人民会客厅》2021年全国两会特别节目——《两会时刻》在京举行。3月10日，在主题为“巩固脱贫攻坚成果 助力乡村振兴战略”的访谈栏目上，全国人大代表、中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯表示，全面推进乡村振兴要激发乡村内生活力，强化产业和人才支撑。

在谈及产业发展时，魏后凯表示，首先，要因地制宜、因村施策发展自己的特色产业，并形成市场竞争能力。其次，要“三链”互动融合，即构建产业链、完善供应链、提升价值链，形成产业链、供应链、价值链的协调统一，将产品成功卖出。最后，要优化产业发展环境，完善基础设施和公共服务，完善体制机制，适应产业发展。

另外，在人才方面，魏后凯给出了以下四点建议：一是建设优秀领导班子，培养乡村带头人。根据实地调研，一个村庄发展的好，与村领导班子密切相关，培养一支能够带领大家往前走的领导班子，对乡村建设至关重要。

二是开展多种渠道培训，提高村民科学文化素质。可通过继续教育、职业培训、鼓励学习等方式提高村民科学文化素质。

三是充分发挥现有乡村人才的作用，留住本地人才。要把乡村现有各类人才利用好，充分发挥其作用，减少村人才的流失。

四是给乡村人才创造好的生活环境、工作环境。让留在乡村的各种人才能够获得发展的空间和上升通道，例如职称评定等。