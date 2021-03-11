吴文铭：必须将质量控制与患者安全贯穿于医疗全过程

北京协和医院副院长吴文铭。陈晨摄

人民网北京3月11日电 （陈炜）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“提高医疗服务质量，提升患者就医体验”的专场论坛上，北京协和医院副院长吴文铭分享了对医疗质量与患者安全的认识，介绍了北京协和医院在这方面的经验。

“医疗活动的本质包括两个核心要素，一个是医疗行为的实施，另一个是医疗质量的控制。这两个要素是一体两面的，就像一张纸的正反面，而不是两张纸，你不可能把它们分开。”吴文铭说。

“医院文化建设中一个不可或缺的核心文化，是患者安全的文化以及由这种文化带来的理念和措施。无论疾病诊断过程多么缜密，外科医生手术做的多么精湛，如果没有质量控制和患者安全作为基础，必定不会获得最佳的临床效果。这是1和0的关系，没有患者安全的1，剩下的就全都是0了。”

“其实医疗质量控制是一个体系建设，贯穿其中的是以患者为中心的理念和文化。例如协和的不良事件上报制度和手术前三方核对制度，都是这种理念和文化的具体实践。协和倡导医务人员主动申报可能的不良事件，而且这种不良事件的申报在医院绩效考核中不是减分而是加分，也就是说科室申报的不良事件越多，医院从绩效考核角度的赋值就越高。我们希望事前监管、预防为主，而不是把重点放在事中和事后。任何人都可以随时在网上进行不良事件的申报，医院设有专门的质控部门去监测。另外，我们的术前三方核对制度，由手术医生、护士、麻醉医生构成，三方共同在患者身边完成手术方式、手术部位、麻醉方式、特殊情况的提前核对，耗时大概只有5分钟，但这5分钟使我们的风险明显下降，使质量控制和患者安全得到保障。”吴文铭说。