陈勇：瞄准患者就医痛点 不断改善百姓就医体验

首都医科大学附属北京朝阳医院党委副书记陈勇。陈晨摄

人民网北京3月11日电 （陈炜）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“提高医疗服务质量，提升患者就医体验”的专场论坛上，首都医科大学附属北京朝阳医院党委副书记陈勇分享了朝阳医院进一步改善医疗服务的经验：通过疏通“急诊不急”“人满为患”痛点、推进预约诊疗、实现床位弹性管理三件事不断改善老百姓就医体验。

陈勇介绍，朝阳医院办院60多年来，非常重视服务能力提升，一直不断改善老百姓就医体验。北京朝阳医院围绕《改善医疗服务行动计划》，在北京市提出的改善医疗服务行动计划相关要求的基础上，结合朝阳医院的实际，在近三年内重点做了三件事：

第一件事是疏通“急诊不急”“人满为患”痛点。首先在流程上，按照疾病轻重缓急分级就诊，实现就诊次序上让危急重症患者在第一时间的得到救治；其次，在分级诊疗的医联体建设中，从与区服务中心扩大到周边符合标准的民营医疗机构，从而扩大了双向转诊中向下转诊的出口，通过下派医护技术骨干人员，确保其医疗质量、医疗安全与朝阳医院相关服务同质化，把大批滞留在急诊不属于急危重症的“老慢衰”患者，经过检查、治疗病情稳定后转到医联体内的基层医疗机构，既让患者得到良好的护理，保障了患者安全，也让基层医疗机构的作用得到充分发挥。同时，使朝阳医院急诊急救的空间获得释放，让真正急危重症患者能得到及时救治。

第二件事是把预约挂号向预约诊疗推进。为解决门诊患者各项检查、化验分别预约、反复跑路和预约等候时间长等痛点、难点，一方面通过采取灵活的用人机制、错峰安排门诊住院患者检查时间、合理排班等综合措施，“人歇、机器不歇”地延长检查检验科室工作时间、提高服务的供给能力，缩短预约等候时间；另一方面成立了门诊检查检验“一站式”预约中心，工作人员根据患者检查项目的要求进行合理安排，让患者需要“空腹”、需要“憋尿”的各个检查项目能够按合理的先后次序、尽量预约在同一天检查，让患者“少跑路”。

第三件事是实现床位弹性管理。为了解决急危重症患者住院难的痛点，针对不同季节、不同科室忙闲不均，医院各科室加床和空床同时并存现象，朝阳医院成立了患者住院服务中心。对内将所有科室30%床位集中统一管理，推行急需住院患者按照轻重缓急，优先通知急需住院手术和危重症病人住院；床位安排上打破科室界限，哪里有空床就收到哪里，专科大夫跟着病人走；对外丰富对住院患者服务，帮助患者提前做好入院常规检查和专科检查预约，缩短患者住院等候检查结果的时间。通过打破床位管理的科室壁垒，充分释放医疗资源潜力，着力解决病人住院难题，让急危重症病人尽快入院治疗。

“改善医疗服务，就是要瞄准患者痛点、抱怨的热点，下力气去改革。”陈勇强调。