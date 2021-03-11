让中医事业焕发新光彩

在今年的全国两会上，中医药的传承和发展是备受关注的话题。全国人大代表黄炳章提交建议，呼吁支持粤东（汕头）设立国家中医药文化传承中心和中药材集散中心，弘扬和传承中医传统文化，增强人民群众健康意识，为提升地方经济注入强大的动力。建议一经提出，就引起广泛热议。

2021年政府工作报告指出：“坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程。”在潮汕地区，传统中医文化和潮汕文化经过长期的渗透融合，逐渐形成独具特色的潮汕中医药文化和中医流派，很多潮汕群众日常看病都会优先考虑和选择中医疗法，甚至潮汕民间也有煮“青草水”清热解毒的传统做法。

3月5日汕头召开的全市卫生健康工作会议提出，要在“十四五”开局之年打造特色鲜明的中医医疗服务体系。而在今年计划投资的27个医疗卫生重点项目建设中，汕头市中医医院易地扩建项目拟投资1亿元左右，并于7月份正式开启新院区试运营。

这正是汕头全面高质量发展中医事业的其中一个实践。除此之外，汕头还通过征集潮汕中医药文献资料、打造数据库、举办中医药健康文化主题讲座、开展中医名家义诊活动等，构建中医药传承和培养平台，让中医事业在汕头焕发出新光彩。

易地扩建项目将于5月竣工交付

记者了解到，汕头市中医医院易地扩建项目目前已完成投资额63206万元，今年计划投资10375万元。新院区将于2021年5月竣工验收，7月开始试运营，10月全面正式启用。

汕头市中医医院东院区位于汕头市中山东路与韶山路交界东北侧，占地面积60亩，建筑面积近12万平方米，将按照三级甲等中医院标准建设。东院区建成后，规划设置床位830张、住院病区28个、学（专)科50个、医疗中心8个、中医药科研创新中心4个；计划购置核磁共振、螺旋CT、DSA等大型医疗设备，增设感染性疾病科、产科、新生儿科、介入科、颅脑外科、医学美容科、老年病科等一批新的临床专科；建立胸痛中心、卒中中心及慢病管理中心,设置中医临床研究中心及中医药传承及科研创新平台。

新院区最大的亮点在于规划建设“两馆一基地”，即潮汕中医药文化馆、汕头市中医院院史馆和中草药科普基地，打造一个集文化宣传、教育指导队伍培训、青少年科普实践与爱国主义教育为一体的潮汕中医文化传播阵地，构建潮汕中医药文化宣传平台，不仅普及中医药知识，弘扬和传承中医传统文化，同时增强潮汕群众的健康意识和文化自信。

中医医院相关负责人表示，新院区投入使用后，医院的发展将步入新台阶，为潮汕地区中医药的传承和发展注入新的活力。

征集打造“潮汕中医药文献资料库”

2020年8月，汕头市中医医院与汕头大学文学院潮汕文化研究中心合作共建“潮汕中医药文献资料库”，将通过一年的征集调研，全面系统地收集整理潮汕历代中医药文献资料，收集潮汕历代中医药文物的图文资料，征集线索。为了更充分地推动潮汕中医药文化的推动和传承，汕头市中医医院和潮汕文化研究中心还发起了潮汕中医药文献资料征集启事，发动社会各界征集原件、复印件和征集线索。该项目计划于2022年1月形成结项成果。

该项目负责人告诉记者，群众看病优先考虑中医，在潮汕地区蔚然成风，这是文化沉淀的结果，但由于历史的原因，中医药文化传承在潮汕地区却相对滞后。据了解，潮汕历代中医药文献资料散存在高校图书馆、档案馆与研究院所等资料机构；大量单方、验方及传统炮制技术散在民间，有的甚至流失境外；中医药文献也缺乏系统的整理归类，诸如“青草水”文化等许多潮汕中医文化精华都亟待挖掘和传扬。

项目负责人表示，鉴于所有权的原因，目前不可能将散存在各地的中医药古籍收藏于一处，但研制一个现存的潮汕中医药文献资料库，为潮汕中医药资源的开发利用提供一个可供检索的工具，却是可以办到的，其作用与意义也是十分明显的。

当前项目还处在征集阶段，所征集的文献资料包括潮汕历代医籍、历代名医资料、中医药世家家族史料、历代灾难救济资料、潮汕疑难杂症救治秘籍、潮汕中草药文献、潮汕中医药海外传播等第一手资料与研究成果。所收集的文物包括古籍、秘籍、特刊、画像、照片、医具、药方、广告、匾联、招牌、碑记、书画、古建筑等。（见习记者 王涵琦）