城市更“适老”未来更美好

眼下的中国，“银发浪潮”扑面而来，养老服务面临更大的挑战和考验。今年全国两会期间，全国人大代表孔发龙提出建议，“允许已退休的独生子女父母在子女工作生活地落户，并在社保、医保等方面享受与当地居民同等待遇”。建议一经媒体报道便引发热议。

“哀哀父母，生我劬劳。”赡养父母是中华民族的传统美德，也是子女的法定义务。然而，伴随着大规模城市化，父母和子女分居两地越来越常见，赡养反而变得“行之惟艰”。特别是这一代的独生子女，大都是4位老人、1对夫妻和1个孩子的家庭结构，赡养压力可想而知。这次全国两会上，代表委员们纷纷建议“允许独生子女父母随迁落户”“增加独生子女护理假”等，都是对“赡养焦虑”的积极回应。

有网友可能问，事实上许多老人已经生活在大城市里，可以正常看病、生活，为什么还要执意强调落户呢？重心在于建议的后半句，“社保、医保等方面享受与当地居民同等待遇”。相信这是属于所有人的美好愿望，但在实践中不可避免会遇到“肠梗阻”。比如医保，不同地区财政实力、医疗资源、结算标准等存在巨大差异，眼下还做不到直接打通。现实中，北上广等地已设立随迁通道，但在医保资源上都有所保留。

即便如此，也要看到“允许独生子女父母随迁落户”的合理性。当前，许多城市正持续降低落户门槛，让市民“愿落尽落”，这是一种身份上的认同和接纳。而持续推动常住人口均等享有城镇基本公共服务，也是满足人民日益增长美好生活需要的重要举措。从允许父母随迁落户，到免费使用涉老市政设施、享受社区日间照料等公共服务，再到解决好“医保漫游”特别是门诊就医的费用报销问题，群众获得感正在逐步得到实现。

对于城市管理者来说，也要换个角度看问题。老人并非城市资源的消耗者、食利者，而是关系到城市发展的重要参与因素。“家有梧桐树，引得凤凰来”，现在各地正积极开展“抢人大战”，但如果只想要优秀的年轻人，而不想帮他们解决养老问题，是不可能具有长远竞争力的。允许父母随迁，其实就是解决子女的后顾之忧，才能真正留住年轻人。另一方面，老年人背后的“银发经济”，又何尝不是城市发展的一个机会？

预计“十四五”我国将进入中度老龄化阶段，随着这一阶段到来，养老问题将日益严峻。正在提请十三届全国人大四次会议审议的“十四五”规划纲要草案回应社会关切，将积极应对人口老龄化上升为国家战略。如何全面提升养老服务质量，让每一位老人都拥有高质量的晚年幸福生活，还有待各方携手联动、积极探索。（扶青）