主要功效：健脾开胃、利水通淋

推荐理由：春季保健

材料：芦笋150g、蘑菇50g、瘦肉50g、生姜适量（2-3人量）。

烹调方法：

芦笋洗净后斜切备用；瘦肉洗净切片后可用少许食盐、生粉腌制10分钟，锅中放入清水1.5L，大火煮开后放入芦笋、瘦肉、姜片，然后改小火煮10分钟，最后根据个人口味加入食盐、葱花、香油等调味食用。

汤品点评：

三月是芦笋上市的季节，此时的芦笋鲜嫩多汁，口感脆而味甘，芦笋分为白芦笋和绿芦笋，绿芦笋是在生长时接受了阳光直射而成的，白芦笋则是避光生长，口感更嫩，绿芦笋比白芦笋营养价值更高。《中华本草》记载芦笋可清热生津、利水通淋，故口渴心烦、淋病、小便不利等证都可适用。

蘑菇不但味道鲜美，也是一味不错的食疗食物，它可以健脾开胃、平肝提神。现代药理研究发现：蘑菇子实体含胰蛋白酶、麦芽糖、酶、解朊酶及酪氨酸酶，前三者有助于食物的消化，后者为降血压剂，有医家认为蘑菇多食会内气有阻，故本身气机不畅者（时感胀闷不适、呼吸不畅等）不宜过多食用。

推荐：广东省中医院临床营养科