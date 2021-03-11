暑假增30斤寒假又增20斤 17岁花季女生把自己吃进了ICU

17岁花季女生把自己吃进了ICU

慢性肝炎、重症肝炎、肝纤维化、脂肪肝、妊娠肝病、肝肿瘤……在大家所知道的各种肝脏疾病中，总觉得脂肪肝是最轻最无关紧要的，但你知道脂肪肝也会要人命吗？

17岁的杭州女孩小颜（化名）刚从与死神擦肩而过的惊魂中走出。2型糖尿病伴酮症酸中毒、急性胰腺炎……看着一堆检查单上任何一项都可能要命的诊断，她不禁为自己因无知而犯的错叹了口气，原来这些毛病竟然都跟脂肪肝有关。

17岁花季女生

把自己吃进了ICU

半个多月前，大家都还沉浸在过年的喜悦中，还未开学的小颜更是吃着美食享受着最后的假期。突然，她只觉得眼前一黑，昏倒了，任凭家人怎么叫都没有回应，而等她醒来睁开眼睛时，已经躺在了杭州市西溪医院（杭州市第六人民医院）的重症监护室里。整整花了2天时间抢救，小颜的各项生命体征才稳定，转到脂肪肝肥胖糖尿病亚专科病房进行后续治疗。

小姑娘1米63的身高，体重有150斤，看着病床上被一身“负担”压得身体虚弱的孩子，科室负责人应慧敏心里五味杂陈：“又一个被脂肪肝毒害的孩子！都是被家长宠出来的！”虽然一见面就已心中有数，但住院期间详细了解病史后，她还是被惊到了。

小颜说，其实一年前的她一点也不胖，体重大概刚过100斤，但去年过了一个放纵的暑假后，就开始失控了。天天窝在空调房里，靠着奶茶、饮料、冰淇淋和外卖过活，于是，2个月时间，身上的肉足足长了30斤。

体重的突然飙升，机体内随之发生了一系列复杂的变化，“警报”也随之响起，老是觉得很累想睡觉，老觉得嘴巴干想喝东西，可小颜并不觉得这些是问题，而等到假期结束开学，生活恢复之前的规律，这些不适逐渐消失，嘴巴不干了，精神也好起来了，所以，她就更不在意了。

转眼又到了寒假，小颜过得比暑假有过之而无不及，除了她自己外卖叫来的食物外，妈妈每天还搬许多好吃的回家，只要是宝贝女儿喜欢的，她无不满足，因为她觉得，孩子的学习压力太大，上了高中后住校又照顾不到，所以总劝她放假要多吃点。

在暴饮暴食的助力下，上学时原本稳定住的体重又开始飙升，这一次更离谱，不到一个月时间小颜重了20斤，口干、乏力的症状又回来了。还没等到警觉，小颜就昏迷送医院抢救了。

不痛不痒的脂肪肝也会要人命

“孩子吃什么其实都是由大人掌握，不能放任不管，更不能什么好东西都往孩子嘴里塞，高热量的东西吃多了以后在体内就成了负担，便以脂肪的形式在皮下和内脏沉积下来，肉眼可见的变化就是腰围的增粗，而内脏脂肪增多的问题随着年龄增长也越发凸显，在临床中脂肪肝最为典型，一般在体检中就可以很容易发现，大人也是如此。”应慧敏耐心地跟小颜母女说。

脂肪肝在发病初期都是没有症状的，这就是为什么很多人得病了而不自知，或是明明已经发现了也不重视。殊不知，这些多余的脂肪无时无刻不在身体里搞破坏。等到出现乏力、恶心、胃口不好时，已进展到了肝功能异常。如果再不干预，就会出现一系列更严重的并发症。在肝脏内，一点点纤维化，直致肝硬化、肝癌；同时，在肝脏外，糖尿病、高血压、冠心病等会陆续出现。

应慧敏说，像小颜这样脂肪肝在短时间内出现要命并发症的其实不多见，更多的人是“温水煮青蛙”，等幡然醒悟要重视起来时已经晚了。事实上，对付早期脂肪肝并不难，有好大一部分人都不用吃药，只要减肥就好。科学研究已经证明，脂肪肝患者若能减重10%，脂肪肝可明显缓解，肝功能也可以明显好转。

小颜在应慧敏及其团队的帮助下，已经开始做脂肪肝干预，告别高热量的食物，科学运动，虽然刚做起来感觉有点辛苦，但有组数据让她充满希望。2020年全年，应慧敏团队为260余例脂肪肝患者做了干预，经过3-6个月的时间，平均减重15%，有25%的人脂肪肝完全逆转，70%的人脂肪肝明显好转。

肝脏不好一身病

在快节奏生活的今天，压力也随之而来，而压力背后则是一身的毛病，内分泌失调、急躁易怒、长痘长斑等，尤其是肝病，患病越来越年轻，殊不知，这些都是不良生活习惯“养”出来的。

长时间对着电脑、饮食不规律、肠胃难受，尤其是女性，脸上开始长痘，口臭、失眠、噩梦、偏头痛等统统找上门，工作开始变得力不从心。

更糟糕的是，当你身体抵抗力下降的时候，各种病毒也会趁虚而入，比如乙肝、丙肝……从而更大肆破坏肝脏。

所以，是时候悬崖勒马了。就从给你的肝脏做一个专属“体检”开始吧。（记者 何丽娜 通讯员 沈文礼 金薇薇）