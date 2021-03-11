94岁名中药师徐锡山教授:

得了甲状腺结节

身体调理与心理调节都很重要

日前，浙江省中医药管理局公示了14名第三批浙江省国医名师名单，其中年龄最大的，就是今年94岁的浙江省中医院徐锡山教授。九旬高龄的徐老，现在还在方回春堂药房上班，穿着工作服，认认真真地检查药材质量。

聊起养生，聊起中药，徐老有很多话要讲。

古人与现代人的养生观，精髓是一致的

中药是非常复杂的，我跟中药打交道80年，还不敢说把哪一味中药弄透了。我为什么经常讲到人参、灵芝呢？主要是因为这些药材相对安全性好，适应面广，比较可靠。

现在的《中药大辞典》里，灵芝指的是可以栽培的赤芝与紫芝，而2000多年前的《神农本草经》里，并没有“灵芝”这一条目，只有赤芝、黑芝、青芝、白芝、黄芝、紫芝，简称“六芝”，“灵芝”是民间的统称。在杭州著名的一些国药老字号里，比如胡庆余堂、方回春堂、种德堂、北京同仁堂杭州分号等，不同颜色的“六芝”都有一两个品种。而真菌界，每个颜色有上百个品种，我们对它们的认识还很肤浅。

《中药大辞典》里写道，“灵芝”的功效是“治虚劳、咳嗽、气喘、失眠、消化不良。”这是比较笼统的概括。两千年前的《神农本草经》里，对“六芝”的记载要详细得多。我经常对学生们讲，两千年前没有纸，《神农本草经》是刻在竹简、牛骨上的。365味药，每味药的记载一般在40个字以内。这40个字，每个字都包含深刻的内涵，需要我们仔细去琢磨和体会。比如，青芝的作用是“补肝气、安精魄、仁恕”，这里比较难理解的是“仁恕”；白芝的作用是“益肺气、通利口鼻、强志意、勇悍、安魄”，这里比较难理解的是“强志意、勇悍”；黄芝的作用是“益脾气、安神、忠和、和乐”，这里比较难理解的是“忠和、和乐”。

患上抑郁症，有些人会出现很胆怯、疑神疑鬼、怕见人等症状，我们会建议他吃点白芝，有助于“强志意、勇悍”；现在由于种种原因，得甲状腺结节的人多了起来，有些人因此而焦虑，性情也变得急躁起来。我们会建议他服用一些青芝和黄芝，让性情渐渐平和，不再那么焦虑和急躁，这也许就是“仁恕”“忠和、和乐”的体现吧。

我以为，中西医养生理念，精髓是一样的。两千年前的《黄帝内经》第一篇讲的就是养生，认为要健康长寿，就要做到“食饮有节，起居有常，不妄作劳”，饮酒要有节度，心态要“恬淡虚无，真气从之，精神内守”。对于现代人而言，什么是健康呢？世界卫生组织用十六个字进行了概括：“合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡”。可见，古人两千年前的养生观与两千年后我们现代人的健康观，其精髓是一致的。

现代甲状腺结节方，是从实践中总结出来的

现在很多人在体检时查出有甲状腺结节，很担心这些结节会恶变。事实上，体检查出的甲状腺结节绝大部分是良性的，没必要恐慌。一方面遵医嘱定期复查，另一方面，可以通过中药来调理，灵芝所起的作用应当引起重视。

我做中药师几十年，甲状腺结节如何通过中药调理当然十分熟悉，找我来调理的熟人也很多。但历史上的甲状腺结节方，比如海藻玉壶汤，适应症是缺碘引起的甲状腺结节。而现代人得的甲状腺结节主要是痰症，多由焦虑和劳累引起，治疗起来应该以理气化痰为主，这样的方子过去是没有的，所以要从实践中不断研究和总结。

灵芝对甲状腺结节的作用，我和老字号里的老药工们前后观察和研究了10多年，也会注意收集一些相关的病例。

2005年，一位患者从宁波来到杭州一家著名老字号。他说自己肝不太好，还有甲状腺结节，朋友推荐他吃点野生灵芝调理一下。半年多后，他又来了。这回，他对我说，服用了半年多的野生灵芝，现在感觉身体好多了，最近去做了复查，情况不错。

一对年轻夫妇给我们送来了红鸡蛋，他们不久前刚生了一个宝宝。年轻的妈妈讲到，她体质比较弱，有多个甲状腺结节，吃青芝、黄芝、白芝调理身体大半年后复查，感觉体质增强了，现在又生了宝宝，她十分高兴。

2012年，有位日本客人两次打“飞的”到杭州一家老字号购买野生黄芝和青芝，给他的兄弟服用。他说，他的兄弟是一位肿瘤患者，一直在服用黄芝和青芝。日本的野生黄芝和青芝数量不多，且价格昂贵，于是他便专程来杭州购买。

一些人得了甲状腺结节或者甲状腺肿瘤，每天要吃西药，时间长了，对肝肾功能可能会有损伤。这时候，到杭州的国药老字号里找无柄赤芝、桑黄、平盖灵芝等，把它们配起来煎服。桑黄活血化瘀，灵芝疏肝理气安神。灵芝是入肝经和肾经的，服用灵芝，加上桑黄，对肝经上的疾病会有异病同治的效果，而甲状腺、乳腺等，都在肝经上。

因此，杭州著名的老字号如胡庆余堂、方回春堂等，经常会有得了甲状腺结节的人来找灵芝方，他们中不仅有浙江人，还有安徽人、江苏人、江西人、西安人、深圳人等，甚至还有韩国、日本、泰国以及在欧洲的青田华侨。

有了肺结节，疏肝理气与心理平衡是关键

除了甲状腺结节，还有肺结节、乳腺结节等。对这些结节，中医中药能不能替患者排忧解难呢？这是我考虑的又一个问题。

肺结节，是CT发现的肺部里圆形或不规则的病灶，可单发或多发，边界清晰或不清晰。依据结节密度不同，可分为实性、部分实性和磨玻璃结节，其中部分实性结节恶性频率较高，磨玻璃结节和实性结节危险性相对低一点。

问题是，如果CT发现肺里面长了芝麻粒大小的结节，到底是良性的还是恶性的，一时是无法做出明确诊断的。

我们体内，极容易出问题的是哪个脏器？肺。非典是肺，新冠是肺，癌症发病率第一位也是肺。中医说“肺乃娇脏”。娇，就是娇气，稍微不注意就容易出问题。

这个十分娇气的肺，对我们却非常重要。有人说，中医就是气的学问，而肺主一身之气。人的气机，在体内循着经络，进行着有规律的运动。经络气滞不通，是结节固结难消、反复聚生多发的转化条件。肺结节、乳腺结节、甲状腺结节、子宫肌瘤等，都与经络阻塞、气机不畅有关。

古人云：“七情所伤，气郁为先。木郁为五郁之首，气郁乃六郁之始，肝郁为诸郁之主。”就是说，心情不好了，工作太累了，就会影响人体气机“肝升于左，肺藏于右”这个有规律的运动，出现气郁。气郁是第一块多米诺骨牌，接着就是肺气郁结、肝气郁结、心气郁结、脾气郁结，郁结导致气血津液布散失调，湿痰瘀血结滞不散，停滞在肺部，就会表现出结节。

除肺外，手少阳三焦经与足少阳胆经相通，凡是肝、胆、三焦经络郁滞的地方，结节可此消彼长，聚生多发，出现在颈部就是甲状腺结节，胸部就是乳腺结节，小腹部就是卵巢病变、子宫肌瘤。所以说，现代人养生的重点是疏肝理气，同时也要调整心态，注意心理平衡。

灵芝里面的青芝、黄芝、白芝、赤芝都是木腐菌，是长在树上的。肝主木，青芝有“补肝气、安精魄、仁恕”的作用，白芝有“强志意、勇悍、安魄”的作用，黄芝有“安神、忠和、和乐”的作用，这都与情绪和心理有关。

为患者服务，永远是中医中药最大的宗旨。得了甲状腺结节等，首先精神上不要过度紧张，可以通过中医中药来调理身体和调节心理。自古以来，很多中药材就是既调理身体也调节心理的，比如灵芝。千百年来的实践表明，灵芝药食同源，安全性能好，比较可靠。