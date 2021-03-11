陈凤珍代表：加强体育课健体、育魂、育人功效

邢台学院教授陈凤珍代表：

【代表委员履职记】

今年政府工作报告提出，发展更加公平更高质量的教育。构建德智体美劳全面培养的教育体系。作为一名教育工作者，邢台学院教授陈凤珍代表感到十分振奋。

陈凤珍代表认为，体育课在促进学生身心发育、激励精神方面的重要作用必须引起广大教育工作者的高度重视。她曾对河北省邢台市的中小学走访调研，发现虽然现在学生形态发育水平不断提高，营养状况得到改善，常见病患病率持续下降，但耐力、力量、速度等体能指标却呈下降趋势，肺功能持续降低，视力不良率居高不下，超重和肥胖少年儿童的比例明显增加，“学校过于强调文化课程，造成现阶段体育功利化、体育和教育分离的情况依然普遍存在”。

陈凤珍代表建议，各地要建立中小学体育课程刚性管理机制，保证学生每天的锻炼时间。同时，加强体育课程思政建设，深入发掘体育课程和体育教学活动中蕴含的思政教育元素，推动体育与思政教育深度融合，实现全员全过程全方位育人目标。

党的十九届五中全会提出，到2035年建成体育强国，进一步明确了建设体育强国、健康中国的远景目标，擘画了“十四五”时期及更长远时期体育事业发展的宏伟蓝图。作为全国人大代表，陈凤珍代表表示将继续对此建议精雕细琢，帮助学生拥有更强健的身体、更顽强的意志、更健全的人格。（记者 李笑萌）