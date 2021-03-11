专门设立临床医学研究基金

“国家的科学研究基金体系中，临床医学研究可能申请得到的基金渠道非常有限，专门设立临床医学研究基金在现阶段有重大意义。”今年两会，全国政协委员、北京大学口腔医院林野带来的提案直指来源非常有限的临床医学研究基金。

林野举例说，在2019年自然基金委8个学部所有获批的41583个项目中，医学科学部批准了10086项，占总项目的21.1%，经费434110万元。但在这10086个项目中，医学基础研究类占99%，临床研究相关项目仅约94个，只占不到1%（0.93%）。这94个项目的资助费用为4733.10万元，每项平均50.35万元。

“不能忽视支持临床医学研究。”林野说，医院自身根本没有能力和充足资金面对临床疑难问题自行设计、资助临床研究。目前主要只能从综合性的国家自然基金，国家重点研发专项和重大科技专项中拼命申请极其有限的资助。设立临床研究基金有利于改善政府对健康卫生事业的投入，促进临床医学发展。

他建议，在科技部和自然基金委现有的生命科学研究经费里考虑医学科学的划分，每年给临床医学研究专门划出一定比例的研究经费，让“火车”与“汽车”分道而行。时机成熟时，国家再设立专门机构管理医学健康科学基金。（记者 姚常房 赵星月）