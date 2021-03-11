公共卫生法治保障将继续强化

提交十三届全国人大四次会议审议的《全国人民代表大会常务委员会工作报告》指出，十三届全国人大三次会议以来，全国人大常委会强化公共卫生法治保障，及时制订专项立法修法工作计划，成立专班分批推进30部法律的制定和修改工作。截至目前，已完成修订动物防疫法等6项任务，修改野生动物保护法、执业医师法、传染病防治法等11项任务将在今年年底前完成。

《报告》指出，全国人大常委会今年将继续实施强化公共卫生法治保障立法修法工作计划，制定突发公共卫生事件应对法，修改传染病防治法、执业医师法等；坚持做好立法与推进法律实施并重，检查中医药法、固体废物污染环境防治法等6部法律的实施情况。

《报告》指出，全国人大常委会针对抗疫实践中暴露的法治短板，着眼于构建更加协调、相互衔接的法律体系，加快推进强化公共卫生法治保障立法修法工作。通过完善法律制度，加强法律宣传和实施，推动依法做好公布疫情信息、调配应急物资、化解矛盾纠纷、维护市场秩序等工作，用法治的力量守护人民生命安全和身体健康。（记者 刘志勇）