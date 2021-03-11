今明天北京部分地区有降雨 早晨能见度低需注意交通安全

今明天(3月11日至12日)，北京将迎明显降雨，其中今天早晨至白天，有雾或轻雾转中度霾，夜间降雨范围扩大至全市。在降雨的影响下，明天白天北京气温将明显下降，最高气温仅9℃，公众出行需带好雨具，及时添衣，谨防感冒。

昨天，南郊观象台的最高气温为16.7℃，较前一日气温略有回升。今晨6时10分左右，北京能见度普遍较低，其中东部、南部地区能见度在2至4公里，西部和北部地区局地不足1公里。

北京市气象台预计，今天北京扩散条件较差，早晨至白天有雾或轻雾转中度霾，山区有小雨，北转南风2、3级,最高气温14℃。今天夜间，降雨范围将扩散至全市范围，大部地区有小雨，最低气温7℃。

明天，北京仍将有降雨现身，其中西部、北部地区雨势较大，有小到中雨，阴雨影响下，气温将有所下降，最高气温仅9℃，夜间山区及东部地区有小雨，最低气温6℃。

气象专家提醒，目前，北京大雾黄色预警及空气重污染黄色预警生效中，今天早晨到白天能见度不佳，出行请注意交通安全。此外，今夜到明天有小雨天气，公众出行需注意交通安全，带好雨具。