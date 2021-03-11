京津冀等地有雾霾 中东部大部有弱降水

据中央气象台网站消息，11日，华北中南部、东北地区中南部等地大气扩散条件差，有轻至中度霾，部分地区有重度霾。12日，受弱冷空气和降水共同影响，河北北部、北京北部、东北地区南部的霾天气有所减弱，其余地区仍将维持或加重。13日至14日，华北中南部大气扩散条件较差，有轻至中度霾，其中北京、天津、河北中南部局地有重度霾。15日白天起，受冷空气影响，大气扩散条件自北向南逐渐好转，霾天气将减弱消散。

11日早晨至上午，北京西部、辽宁中南部、山西南部、陕西关中、四川盆地中南部、重庆北部、新疆天山北麓等地有大雾天气，其中辽宁南部、四川盆地中部等地的部分地区有能见度不足200米的强浓雾。此外，辽东半岛东部沿岸海域、山东半岛东部沿岸部分海域将有能见度不足1公里的大雾天气。中央气象台11日06时继续发布大雾预报。预计，11日夜间至12日上午，华北南部、黄淮中西部、江淮中西部等地将有大雾，局地有能见度不足200米的强浓雾。

昨日08时至今日06时，湖南中部和南部、江西中部、广西东北部和西南部等地的部分地区出现大雨，广西桂林和湖南衡阳等局地暴雨。另外，今晨，辽宁西部和辽东半岛、北京西部、山西南部、陕西关中、四川盆地中部和西南部、贵州中东部等地的部分地区出现大雾，局地能见度不足200米。

未来三天，中东部大部地区有弱降水，南方地区以小到中雨天气为主，其中，贵州、广西、湖南、江西等地的部分地区有大雨，局地伴有弱雷电天气；新疆北部、华北北部、西藏东部、青海东南部等地有小到中雪或雨夹雪，局地有大雪。

3月11日8时至12日8时，新疆西部、西藏东部和南部、青海东南部、甘肃南部、川西高原北部、内蒙古中部和东南部、吉林东部、河北北部等地有小到中雪或雨夹雪，新疆阿勒泰北部局地有大雪。辽宁大部、北京大部、黄淮中东部、江南大部、华南大部、西南地区东部等地的部分地区有小到中雨，局地大雨。内蒙古中部和东南部等地有4～5级风。。

全国降水量预报图(3月11日8时-12日8时)

3月12日8时至13日8时，新疆西南部山区、内蒙古东南部和中部、吉林东部、河北北部、西藏南部等地的部分地区有小雪或雨夹雪，其中，河北北部局地有大雪(5～6毫米)。辽宁南部、西北地区东南部、华北中北部、江汉南部、江南大部、华南大部、西南地区东部、台湾岛等地的部分地区有小到中雨。内蒙古中部等地有4～5级风。

全国降水量预报图(3月12日8时-13日8时)

3月13日8时至14日8时，新疆北部、西藏东部和南部、青海东南部等地的部分地区有小雪或雨夹雪，其中，新疆阿勒泰北部局地有大雪(5～8毫米)。西藏东部、江南大部、西南地区东部、华南北部和西部等地的部分地区有小到中雨。新疆北疆北部、甘肃河西、内蒙古西部等地有4～6级风。

全国降水量预报图(3月13日8时-14日8时)