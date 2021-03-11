别轻易相信野生“理财大神”

“每天15块，如何攒100万，基金干货定投指南”“小白也能收益率65%，基金定投做到了”……在此前的牛市行情里，新基民们跑步入场，跟随各个新兴社交平台上活跃的野生“理财大神”们“买买买”，却被近日的市场波动狠狠教训了一把。

■火爆 不买基金 社交没话题

2021年开年以来，公募基金发行热度不减，在短短半个月时间诞生了多只“日光基金”。

“搞钱！搞钱！搞钱！”火爆的基金市场，吸引了大量年轻人跑步入场。“去年随便跟投了个沪深300指数基金，四个多月下来收益率竟然也有16%左右，收获不少。”还在大学读哲学系的陈毅同对记者表示，自己过去两个月每天都热衷于和宿舍室友交流收益经验，分析大盘走势。“虽然总共就投进去6000多块钱，但之前真的觉得自己特别技术流，什么‘七不卖三买’的口诀也能脱口而出。”

除了大学生，年轻白领们投资也格外青睐基金。“对我来说，炒股是真不敢，都说不要把鸡蛋放在一个篮子里，基金组合似乎是更合适的选择，购买渠道也更简单。”孙女士对记者表示。

一份报告显示，2020年新增基民中，30岁以下的年轻人占到了52.9%。“这年头不定投个基金，感觉都快没法融入聚餐时的社交话题了。”孙女士表示，今年春节期间支付宝理财社区竟变“相亲角”，不少年轻人在基金讨论区纷纷晒出自身条件和理财收益“在线征友”，“能逛基金社区的，说明双方都知道理财，也有共同的兴趣爱好，能聊到一起，同时还有一定的经济实力。”

■乱象 理财大神 噱头博眼球

相比传统投资者倾向于浏览行业公司新闻、用K线图分析走势，现在的年轻人炒股买基金，更乐于在社交媒体上寻找“引路人”。“没时间研究基金，又不想买得不明不白，想有好的收益”，这样的投资心态使得社交平台上野生“理财大神”如雨后春笋般出现。

“基金小白入门教程，教你一天赚3万”“每天15块，如何攒100万，基金干货定投指南”“小白也能收益率65%，基金定投做到了”……记者注意到，原本以分享日常生活为主的小红书上出现了大量的基金操作帖，从定投、建仓、加仓、止盈、行业板块分析应有尽有，还出现了针对大学生、新手的专门分区。

抖音、B站等视频网站上也有各类“理财大神”出没。“精心挑选的6只主动基金”“当你看到这份基金经理名单的时候，你2021年的投资已经成功了一半”……记者打开抖音，看到不少博主给出了详细的具体基金购买名单。B站上更是有大量视频涉及具体基金组合策略，以“稳赚”“无忧理财”“抄作业”等噱头吸引年轻人跟风购买。

这些野生“理财大神”为什么能获得追捧？博眼球的收益是关键。记者注意到，某些博主宣称自己10万元起步，十年靠基金赚了200万，赶超巴菲特；还有全职妈妈称自己一年通过基金投资赚了1000万。

不过，记者发现，这些热衷于教年轻人如何购买基金，传授短线投资、复盘心得的博主大多并非专业出身，甚至还有在读的大学生。比如小红书上一些美妆博主一边分享着自己的基金购买技巧，一边在其他帖子里打着脱毛仪、抗衰神器等广告，甚至出现多名博主的基金视频文案几乎完全一致的情况。

■套路 互动背后 卖课卖软件

为什么社交平台上会突然涌现这么多野生“理财大神”？记者发现，从手把手教小白买入第一只基金，到具体基金名单的推荐，这些博主与粉丝们看似亲切互动的背后，暗藏不少“割韭菜”的花式套路。

引流卖课是最典型的收割方式之一。很多理财博主在前期积累大量粉丝和人气后，便会推出知识付费，售卖基金课程等，诱导新手购买。其中B站知名UP主（上传发布视频的人）“××强少”因为利用粉丝“割韭菜”吃相过于难看被一众网友“怒锤”。

同时，有不少理财博主通过社交平台聚集粉丝后，会将其导流到QQ群中，或有偿分享自己的基金组合，或售卖自己“研发”的大盘择时监控系统或量化交易系统等软件。“如何快速赚到1000块？基金投资经典组合进群分享。上车费50一位。”在B站上，一位UP主在好几条基金操作视频下面如此写道。

记者注意到，社交平台上不少理财博主晒出的基金组合年化收益率十分惊人，比如“一年狂赚170%”“买100万基金一年赚了47万”等。对此，一名证券从业人士提醒，不少被追捧的大V（拥有很多粉丝的人）为忽悠粉丝，暗地里建了几十个基金组合，哪一个涨得好就单拿出来晒，但实际上根本不是他的实盘。

在基金操作或推荐中植入券商广告，吸引网友开户也是博主们常见的赚钱方式。“做定投在哪个渠道购买基金更划算？只知道第三方平台做定投就亏大了，做场内基金比如到××券商开户，交易佣金更低，品质更好。”抖音上，“××财务”博主在各个视频里花式植入某券商的广告。此外，有B站博主爆料称，有券商联系自己谈合作分销，重点向粉丝推荐申购费无折扣的新基金，若以5000万销售量计算，博主第一年可以拿到35万。

■提醒 独立判断 不要随大流

在调查中，记者注意到不断有人向“大神”们咨询该不该看好某只基金，这些博主也毫不犹豫地给出具体购买建议。

北京证监局曾于2018年11月发布《非法证券投资咨询的表现形式及典型案例》，明确非法证券投资咨询，是指有关机构或个人未经中国证监会批准，擅自从事为投资者或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动。证监局多次提醒，不论销售的是培训课程还是交易技巧，只要向投资者推荐了股票或提供了股票投资建议，并直接或者间接获取经济利益的，均属于从事证券投资咨询业务，需要取得证监会批准的证券投资咨询业务资格。这意味着大量“无证上岗”的基金类博主推荐基金的行为，已涉嫌“非法证券投资咨询”。

“基民们想要了解基金发行和销售的真实情况，还是应该去官网获取权威信息。同时也应建立起自己的研究方法、分析技巧，能够自主独立判断后再入市，而不是跟风随大流。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示。（记者 王金辉）