我国CPI持续低位 连续两个月同比负增长

国家统计局昨天发布的最新一期数据显示，上个月我国居民消费价格（CPI）同比下降0.2%，这也是我国CPI连续两个月同比负增长。

食品价格拉动CPI回落

开年以来，1月份我国CPI同比下降0.3%，2月份下降0.2%。至此，今年前两个月平均，我国居民消费价格比去年同期下降0.3%。从统计数据来看，食品价格的同比下降是拉动CPI涨幅回落的重要因素，其中，上个月国内食品价格较去年同期下降0.2%，猪肉价格更是受到去年同期基数较高的影响同比大幅回落将近15%。

统计数据显示，上个月我国城市CPI下降0.2%，农村下降0.1%；食品和非食品价格均下降0.2%；消费品价格下降0.3%，服务价格下降0.1%。据测算，在2月份0.2%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-1.8个百分点，新涨价影响约为1.6个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比由1月份下降0.3%转为2月份持平。

猪肉2月降幅扩大

国家统计局城市司高级统计师董莉娟在解读上个月CPI数据时表示，1月份时我国食品价格同比上涨1.6%，2月份时转为下降0.2%，影响CPI下降约0.05个百分点。

受去年同期基数较高影响，上个月猪肉价格较去年同期下降了14.9%，降幅比1月份扩大了11个百分点。同时，鸡肉和鸭肉价格也分别同比下降，其中鸡肉价格降幅较大，达到8.7%，但降幅较1月份有所收窄。不过，上个月的羊肉、水产品和鸡蛋价格较去年同期均明显上涨，其中，羊肉涨幅达到7.5%，水产品和鸡蛋价格也同比上涨了5.9%和4.3%，涨幅均有扩大。

天气转暖后蛋价将回落

虽然食品价格同比有所下降，但是与今年1月份相比，上个月的食品价格仍有小幅上涨，上个月我国食品价格整体环比上涨了1.6%，涨幅回落了2.5个百分点。其中，受春节期间消费需求增加和运输成本上升等因素影响，水产品和鲜果价格分别比1月份上涨了8.7%和6.1%，涨幅分别扩大5.4和3.8个百分点。由于生猪出栏持续恢复，上个月猪肉价格由1月份的环比上涨5.6%转为下降3.1%。随着天气转暖，蛋鸡产蛋量提升，加之局部地区疫情好转后调运渠道逐步畅通，鸡蛋价格也降幅明显，由1月份的上涨11.1%转为2月份的下降4.5%。

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受国际原油价格影响 国内相关行业涨价

国家统计局昨天还发布了上个月的全国工业生产者价格，其中出厂价格同比上涨1.7%，环比上涨0.8%；工业生产者购进价格同比上涨2.4%，环比上涨1.2%。今年前两个月平均，我国工业生产者出厂价格比去年同期上涨1.0%，工业生产者购进价格上涨1.6%。董莉娟表示，在2月份1.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.1个百分点，新涨价影响约为1.8个百分点。

与1月份相比，上个月调查的40个工业行业中，价格上涨的有25个，下降的10个，持平的5个，变化情况与1月份一致。其中受国际原油价格持续上行影响，国内石油相关行业价格继续上涨。受天气转暖和春节假期因素影响，供暖及工业用电需求有所减弱。随着国内需求上升，加之国际金属类大宗商品价格上涨，与去年同期相比，上个月主要行业中价格涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业，涨幅均超过10%。(记者 张钦)