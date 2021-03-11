北京本轮空气污染预计下周一结束

记者从市生态环境监测中心获悉，今天白天，本市仍将维持中重度空气污染。明天受降水天气及弱冷空气影响，扩散条件可能略有改善，但污染形势整体维持。预报结果显示，直至3月15日冷空气到来，扩散条件转好，污染过程才能得以解除。建议市民在空气污染过程中，尽量避免不必要的出行，出行请注意佩戴口罩，做好防护。

昨天本市空气质量维持重度污染，局部地区达到严重污染。通过对本次污染过程进行来源解析，结果显示，本次过程中本地贡献占35%，区域传输贡献占65%。

本市已于3月10日0时启动空气重污染黄色预警。全市上下积极落实应对，市生态环境局继续组织开展“点穴式”执法，重点检查空气质量排名靠后的街道（乡镇）。据统计，全市生态环境部门出动执法人员1144人次，各相关单位、各区聚焦重型柴油车、挥发性有机物（VOCs）重点排放企业、扬尘等重点领域，以问题为导向全时加大监管执法力度，压实行业和属地责任。固定源方面，检查各类污染源950个，发现环境问题216个，执法人员均要求现场整改，移送属地或其他部门158起。移动源方面，生态环境、公安交管部门聚焦38个进京口、市内重点道路，人工检查重型柴油车8752辆次，检测、处罚排放超标414辆次；生态环境部门入户检查处罚排放超标63辆次。

此外，在企业停限产方面，市经济信息化局组织黄色预警应急减排清单内的364家企业，按照绩效评级等级和“一厂一策”应急预案实施差异化的涉气排污工序停限产措施，组成17个检查组赴16个区和北京经济技术开发区实地走访检查。（记者 王斌）