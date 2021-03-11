预存消费岂能“翻脸不认账”

一些消费者在美容院的“利诱”下交了数万元不等的费用办理了美容卡，中途想解除合同难，到期要求返还预存款难。近日，辽宁大连市中级人民法院判决了一起因预存消费，商家期满“爽约”被判赔的案件。

2017年10月19日，大连市中山区友好路一家美容院推出充值消费返现活动。孙莹当时交了5万元，美容院给了她一份《充值返利协议书》，并出具了收款收据。

两年期到，美容院老板王莉却拒绝按当时的约定返现，并表示孙莹可以继续美容，直到当初交的5万元消费完毕时止。明明是已经全部按协议消费完毕，凭什么说自己没有按协议消费完毕，但消费记录在美容院手里，孙莹却无法提供相应证据。2020年4月，孙莹将美容院起诉到法院。

王莉表示，根据店内记载，孙莹并没有在该店24个月内将5万元全部消费，所以其丧失要求返现权利。

孙莹强调，自己确实在2年内将5万元消费完毕，每次消费都有记录，但记录本保存在美容院。由于这5万元消费仅限于固定的三个美容项目，为此她还在其他美容项目上还额外支出了3万多元。

法院经审理后认为，美容院没有证据证明孙莹未按约定消费，美容院应返还孙莹预存款5万元，并按银行同期流动性资金贷款利率给付利息。一审判决后，美容院向大连市中级人民法院提出上诉。

2021年1月14日，大连市中级人民法院经审理后认为，双方协议约定的2年期限已到，美容院辩称孙莹没有按协议书消费完毕，但却未提供孙莹的全部消费记录，应当承担举证不能的法律后果。2月4日，大连市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。

《民法典》第七条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。在现实生活中，预存消费在合同履行中，经常会出现由于各种原因店铺关门、老板卷款走人现象。北京市盈科（大连）律师事务所律师王金海提醒广大消费者，一定要弄清预存消费到期时间、消费项目等细节，妥善保管发票、合同等，在发生纠纷时通过法律途径维护自身权益。

（当事人为化名）