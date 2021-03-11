北京市西城区发放疫苗接种“绿色楼宇”标识

继餐饮、冷链以及影院从业人员全面开展新冠疫苗接种之后，西城区又积极推动商务楼宇人员的新冠疫苗接种。昨日上午，位于西城区金融街的中国联通大厦的外立面处就多了一张新标识。西城区区委副书记、区长孙硕把“绿色楼宇”安全标识贴在外立面上。原来，这是为接种疫苗优先达标的商务楼宇颁发的新“身份”。据了解，这张绿色的标识证明该楼宇疫苗接种人数超过80%，而联通大厦也成为西城477个商务楼宇中第一个张贴该标识的。下一步，西城将逐一对达标楼宇进行贴标。

“中国联通大厦是中国联通集团的总部驻地，为西城区的经济发展作出了显著贡献。此次率先实现了应接种尽接种，为全区商务楼宇防疫工作起到了示范作用。大厦的双楼长和各级党组织深入企业宣传组织，值得区内其他商务楼宇学习。”孙硕说。

谈及此次“贴标”行动，孙硕表示，这是加快推进疫苗接种，创建健康楼宇的实际行动和有力举措。“希望广大商务楼宇继续按照应接尽接、应快尽快的原则，对全体员工进行再动员、再部署，将全体员工纳入疫苗接种计划。”（记者 解丽）