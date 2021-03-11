据3月9日《光明日报》报道，有全国人大代表建议，政府相关部门应兼顾快递外卖专用电动车行驶安全和实际市场的需求，在对车辆进行统一外观标识、规范管理的同时，加快相关团体标准出台，并上升为国家标准，让快递外卖行业拥有自己专用的交通工具。

众所周知，目前电动自行车、电动摩托车仍为快递外卖等行业解决交通“最后一公里”的最佳选择。然而，由于缺乏制度规范，绝大多数快递外卖专用车往往处于车无牌、人无证的“裸奔”状态，在扰乱交通秩序的同时，也存在巨大安全隐患。基于此，2019年12月，深圳在全国率先对快递外卖专用车实行记分管理，一季度内累计违法记满12分将被纳入黑名单，禁止入职民生行业。这种管理模式有一定探索和示范意义，此番全国人大代表建议加强对快递外卖行业交通工具的管理，显然更具普适性。

事实上，针对快递外卖专用车，还有一些城市采取了化堵为疏、放管结合的举措。比如，北京等地就通过为快递电动自行车“上户口”将其纳入统一管理，统一车身颜色、标识、编码等，济南要求所有快递骑手必须考驾照。然而现实中，快递外卖小哥配送时走机动车道、逆行、冲禁令、超载、未戴安全头盔等问题仍不时发生。

可见，快递外卖专属“座驾”还须国家标准“护驾”，要保证每一辆快递外卖专车以合法身份上路，同时实现相关服务更高效、安全地覆盖。比如，明确车辆的产品分类及编码、基本要求、主要部件要求、安全要求、性能要求、配置要求、厢体要求等技术条款，同时应从改善骑手工作条件出发，在细节设计上突出车辆省力、舒适、高效、安全等。

各地应出台相关办法，规范快递外卖车辆管理，为其在城市及农村通行、临时停靠作业，提供必要的便利，并赋予必要的道路使用权；有关部门应加强行业管理，引导快递外卖企业对车辆实施“一车一人、一号一标”等规范化管理。既要保证车辆专门从事快递外卖收发、配送业务，又要严厉杜绝和打击“山寨”车从事非法营运，在“限速”方面也要把住源头，在生产使用环节实行限速设计等。