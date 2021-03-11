建议国家扶持开发未成年人专用手机

今年两会，全国人大代表、广东百浩律师事务所主任黎霞告诉北京青年报记者，她建议，国家扶持相关手机生产商开发未成年人专用手机。国家对未成年人专用网络、软件的内容、功能必须进行严格的审查、监管。

黎霞表示，目前防止未成年人沉迷手机，主要依赖运营商、家长、学校，但对运营商要求的刚性仍然不够，学校、家长往往也难以有效预防未成年人沉迷手机。为此，黎霞提出建议，一方面，国家扶持相关手机生产商开发未成年人专用手机，这种手机必须能够具备完全控制未成年人每天使用手机的连续时长与累计时长，甚至是网络内容分类登录的时长（超时就自动停机、断网、退出该类内容的登录），以此限制未成年人使用手机的时间，避免其过度沉迷手机，影响身心健康。未成年人专用手机必须且只能使用未成年人专用网络、软件，不能登录其他网络，不能下载其他软件。

另一方面，国家扶持开发运营未成年人专用网络、软件，国家对未成年人专用网络、软件的内容、功能必须进行严格的审查、监管，保证该专用网络、软件的内容、功能应能让未成年人开阔视野，增长见识；该网络中的音乐、短视频等必须是有利于培养未成年人健康三观的、益智的；引诱未成年人离家出走、自杀、色情等不健康内容，必须自动屏蔽掉。（记者 张夕）