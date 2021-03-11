京津冀及周边地区PM2.5污染过程将持续至14日

新华社北京3月10日电（记者倪元锦）根据最新空气质量预测预报结果，京津冀及周边地区此轮PM2.5污染过程将于14日后获得改善。预计15至16日，受西北向冷空气影响，区域空气质量自北向南会渐趋改善；17至19日，受可能的冷空气影响，扩散条件转为有利，区域空气质量以“1级优”“2级良”为主。

国家大气污染防治攻关联合中心副主任柴发合表示，9日以来，京津冀及周边地区地面主要受弱气压场控制，以静稳、高湿为主要特征的不利气象条件将持续至14日，特别是夜间至清晨时段，区域内近地面存在逆温现象，且逆温强度逐日增强，大气扩散能力大幅降低，以致污染物累积和转化。

北京市生态环境监测中心数据显示，7日起，北京全域PM2.5浓度逐步攀升。截至10日12时，北京的PM2.5浓度为城六区258微克/立方米，西北部239微克/立方米，东北部223微克/立方米，东南部225微克/立方米，西南部246微克/立方米，全市陷入“5级重度污染”或“6级严重污染”。

监测中心数据表明，污染主要发生在山前及环渤海区域，专家对本次污染过程来源解析显示，北京本地排放占35%，区域传输占65%。区域传输位列前三的是山东、河北南部、河南，分别为13%、8%、6%。整体看，东南通道输送约29%，西南通道输送约18%。

模型预报结果显示，直至15日冷空气到来，北京上空的扩散条件方能转好。在此之前，12日受降水天气及弱冷空气影响，局部扩散条件略有改善，但区域整体污染状况依旧。

柴发合表示，京津冀地区高污染、高排放、高能耗的产业结构没有根本改变，污染物排放处于高位，遇到不利气象条件，极易出现污染过程。此外，北方采暖季尚未结束，污染物排放量仍然较高。