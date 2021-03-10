直播预告：青光眼患者什么情况下需要手术治疗

青光眼是一组进行性视神经损害、最终损伤视力的疾病的统称，主要与病理性的眼压升高有关。青光眼的治疗原则是降低患者的眼内压，主要治疗方式有局部和全身降眼压眼药水、激光以及手术等。当眼压超过眼内组织所能承受的限度，就会造成视神经的功能损害，起初可表现为视野的缩小，若不加以治疗，最终会导致失明，且无法逆转。

2021年03月12日（周五）下午16:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学第三医院眼科主任医师张纯进行视频和图文直播，结合青光眼的特点，为大家在线科普如何尽早发现和规范治疗这个疾病，并在线解答广大网友相关问题，千万不要错过。

专家简介：

张纯，北京大学第三医院眼科主任医师，北京大学教授，博士生导师，现担任北京大学第三医院眼科副主任、眼部神经损伤的重建保护与康复北京市重点实验室主任、北京大学第三医院科研处处长、北京大学第三医院临床干细胞研究中心主任等职。中华医学会眼科学会第十二届全国委员及青光眼学组委员、中国医师协会眼科分会常委兼青光眼委员会委员、中国微循环学会眼科分会副主任委员兼青光眼分委会主任委员、北京市医师协会眼科医师协会常委兼青光眼分委会主任委员，并在其他国内外多个学术组织及专业杂志任兼职。2015年获亚太眼科学会成就奖。

擅长：青光眼的诊治及研究。

青光眼的治疗原则是降低患者的眼内压，主要治疗方式有局部和全身降眼压眼药水、激光以及手术等。

急性闭角型青光眼应急诊抢救，在短时间内控制眼压，以挽救视力和保护房角功能。急性发作时要眼局部频滴缩瞳剂，同时联合应用β-肾上腺能受体阻滞剂点眼，局部或口服碳酸酐酶抑制剂等以迅速降低眼压。待眼压降低后进一步争取完成激光切除或抗青光眼手术。

慢性闭角型青光眼，初期可用激光结合β-肾上腺能受体阻滞剂局部治疗，若不能控制眼压或已有明显视神经损害者，需做滤过手术治疗。

原发性开角型青光眼 可先用药物治疗，局部滴用1～2种眼药控制眼压在安全水平，并定期复查。药物治疗不理想或不耐受可用激光治疗，或做抗青光眼手术，目前常用手术包括传统的小梁切除术、非穿透性深层巩膜切除术、引流阀植入术以及新近开展的微创手术。

儿童青光眼以手术治疗为主，可通过房角切开术、小梁切开术治疗；青少年型早期可与开角青光眼相同，药物治疗不能控制时，可做小梁切开或小梁切除术。

继发性青光眼，治疗原发病同时，进行降眼压治疗，若眼压控制不满意，可针对继发原因做相应的抗青光眼手术治疗。

各个类型和各个阶段的青光眼均可使用激光治疗。眼外引流的滤过性手术是最常用的手术方式，包括小梁切除术、引流装置植入术和非穿透性深层巩膜切除术等。此外，一些微创的青光眼引流手术近年也已应用于临床，但小梁切除术仍旧无法替代。

传统的青光眼手术后可能会出现视力下降、低眼压、滤过通道瘢痕、滤过泡漏、炎症等并发症，微创手术安全恢复快，但降眼压幅度有限。

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