用识图软件挖野菜吃很危险

天气回暖，河边、郊区又多了挖野菜的身影。刘先生在手机里下载了一款植物识别软件，准备也去挖野菜。“不认识野菜不打紧，下载了这款植物识别软件，很快就能分辨出哪种野菜能吃。”不过，专家说，只靠软件来识别野菜是否能吃，这样的办法不行。

■吓人 挖回一袋野菜能吃的没几根

“这几天，眼看着野外的草越来越绿，去河边或郊外踏青，顺便还能挖些野菜尝尝鲜。”因为生活在城市里，刘先生认识的野菜并不多。于是他在朋友的介绍下，下载了一款可以识别植物的软件。只要用手机对着植物拍张照片，这款软件只用三五秒钟便能快速识别出植物的名称。刘先生觉得有了这款软件，寻找可以食用的野菜就没问题了。

实际情况果真如此吗？前几天，刘先生一位朋友去挖野菜，就是通过植物识别软件，采了满满一塑料袋拎回家。不过懂行的人仔细辨认后发现，这些挖来的野菜中，只有很少一部分是可以食用的野菜。

■坑人 软件把河边小草认成小麦

在太阳宫附近的坝河岸边，地上已经缀上了点点新绿。记者使用这款植物识别软件，对刚刚冒出地面的小草进行了拍照识别。3秒后，软件显示画面中的小草为小麦。当记者使用该软件对另一片类似的草地进行图片识别的时候，则显示图中的植物为狗牙根。

记者又使用该软件对水发杜鹃花进行了识别，花苞未展开时，软件显示该植物为牡丹；花苞完全绽放后，软件识别出这是杜鹃花。

■提醒 靠识图软件找野菜吃风险大

科普作家、中科院植物学博士史军说，使用植物识别软件时，如果缺乏花果等这些必要的信息，很可能会误判，如果仅仅依靠软件来识别可食用野菜，风险太大。

如果误食毒芹、石蒜、白屈菜等有毒的野菜还会引发身体不适，甚至危及生命。据统计，2015年全国有89人因吃野菜中毒身亡。

此外，在公园采挖野菜违反了《北京市公园管理条例》，一经发现，执法人员可对其处以50元到100元罚款。（记者 李环宇）