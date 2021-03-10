今天北京大气扩散条件不佳 明起小雨来袭气温略有下降

预计，今天(3月10日)，北京天气以多云到阴天为主，早晨至上午时段大气扩散条件较差，有雾或轻雾，目前大雾黄色预警和空气重污染黄色预警生效中，公众出行需做好健康防护。明后两天，全市将迎来小雨天气，最高气温将下降至9℃。

昨天，北京阳光露脸，白天气温继续回升，体感较舒适。但夜间开始，全市能见度开始下降，今晨6时05分，大部地区能见度在1~2公里，大兴、通州、朝阳南部能见度不足1公里。

北京市气象台预计，今天白天多云转阴(早晨到上午有雾或轻雾)，北转南风二三间四级，最高气温15℃；夜间阴转多云，南转北风一二级，最低气温7℃。

明天白天多云转阴，西部北部山区有小雨，北转南风二三级，最高气温14℃；夜间阴有小雨，南转东风一二级，最低气温7℃。

后天白天阴有小雨，东转北风二三级，最高气温9℃；夜间阴，东部地区有小雨，偏北风一二级，最低气温6℃。

气象专家提醒，低能见度天气下，车辆行驶需保持车距，注意交通安全，公众出行需做好健康防护措施。