北京蔬果大量上市 价格稳中有降

冬春交替，北京蔬菜供应量如何？昨天，记者从新发地农产品批发市场获悉，目前，市场中南菜北菜齐发力，蔬菜日供应量稳定在2.2万吨左右，加权平均价为每斤1.45元。蔬菜供应量充足，价格也达近三年平均价格水平。

目前蔬菜价格趋于平稳，且稳中有降。春节过后蔬菜产地已开始由南向北逐步转移，但今年因为前期保供工作发力，截至目前南方蔬菜的上市量依然很大，一些新品种也陆续进京，比如云南的土豆、洋葱、大蒜、茄子等；与此同时，北方蔬菜也开始大量上市，比如山东等地的白菜、豆角、莴笋等。

“蔬菜上市量的增加，也对蔬菜价格起到了压制作用，菜价已经进入季节性下降区间。”市场负责人介绍，目前市场上价格波动较大的蔬菜是大葱，主要是因为近期大葱的主供应地受降雨影响，价格有所反弹，在江苏降雨停歇后，特别是福建晚茬大葱形成批量上市条件以后，大葱的价格将会有比较明显的降幅。

据介绍，目前北京市水果价格波动较大，但总体趋于下行。近期河北的油桃，辽宁的甜瓜，山东、安徽的草莓也开始上市，后期价格会进入春季下降区间。进口车厘子即将退市，大连的国产大樱桃开始大量上市。经过几年的培育，今年大连的樱桃口感特别好，个儿大，上市量也大，价格低于往年，目前批发价格在每斤五六十元，与往年同期相比每斤平均下降近20元。

新发地市场将继续对进场车辆进行严格的准入制度，并要求农产品必须提供产地证明和检验报告入场，从严把控食品安全关。（记者孙颖）