王先进委员：从出行链角度打造城市无障碍环境

“需要无障碍出行的不仅仅是盲人和肢体残疾人,无障碍设施也不仅仅是盲道、坡道和电梯。”全国政协委员、交通运输部科学研究院副院长王先进建议，从整个出行链角度打造城市无障碍出行环境。

“目前我国60周岁及以上老年人已达2.5亿人，残疾人数量达8900万，如果包括孕妇、婴幼儿和病患群体，数量更高，建设通用、连续的城市无障碍出行环境，重要性在不断凸显。”王先进说。

“今年1月，深圳一名患有脆骨症的残疾人在坐电动轮椅通过人行道时，因为缘石坡道坡度过大且路面塌陷，导致轮椅翻倒摔伤，不幸丧生。”王先进说，这起悲剧虽是一个极端个案，但是在城市里随处可见盲道上的障碍物、坡道上的隔离桩，还有天桥上的台阶，都让轮椅老人、推婴儿车的父母望而却步。

王先进说，城市无障碍出行环境要从整个出行链角度系统考虑，首先要完善相关环境建设和服务标准规范体系，标准体系要从出行群体角度出发，包括慢行系统、公交系统、信息获取系统等环节。在具体实施过程中要强化示范引领作用，将“无障碍过街设施”、“无障碍公交站台”等建设情况作为无障碍环境市县村镇创建等工作中重点检查和整改的内容，提高城市无障碍出行服务水平。（记者孙颖）