北京今日启动空气重污染黄色预警

3月10日至11日，北京将发生一次中重度污染过程。其中，今日的空气质量为重度污染。北京青年报记者了解到，自今日0时起，本市启动空气重污染黄色预警，采取停止室外建筑工地喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除等措施。预计11日夜间至12日，本市将迎来一轮降雨，空气质量将有所改善。空气重污染期间，提醒广大市民做好自身健康防护。

3月8日至9日上午，京津冀及周边区域地面由高压后部转均压场控制，弱南风为主，湿度增大，温度回升有逆温，大气污染扩散条件明显不利。受此影响，区域污染积累较快，浓度明显上升。至昨日上午，京津冀及周边区域的空气污染水平明显加重。受污染积累及区域性污染的共同影响，本市空气污染水平也逐步上升。截至昨日17时，全市空气质量均已达到重度污染水平。

企业实施差异化减排措施

按照《北京市空气重污染应急预案（2018年修订）》规定，市空气重污染应急指挥部办公室定于今日0时启动空气重污染黄色预警。黄色预警期间，全市停止室外建筑工地喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业；对重点道路每日增加1次及以上清扫保洁作业；纳入应急减排清单的企业，按照重污染绩效评级、差异化管控原则，实施涉气排污工序停限产减排措施。

昨日，北京市教育委员会网站发布消息，北京市教委严格执行黄色预警应急响应措施，中小学、幼儿园、少年宫及校外教育机构停止体育课、课间操、运动会、体育考试户外活动。

北京加大全时执法检查力度

昨日下午，副市长杨斌主持召开视频专题会，调度空气质量预测预报和空气重污染黄色预警应急应对工作。

杨斌强调，一是要高度重视，加大力度，抓早抓小抓细，严格落实黄色预警减排措施，加强督查检查、一盯到底，按清单抓到基层、到企业，压实“最后一公里”责任，最大程度“削峰降速”。二是要切实加大执法检查力度。重点围绕重型柴油车、非道路移动机械、渣土运输车、施工扬尘等突出问题，加大全时执法检查力度，营造执法高压态势，引导社会共治、主动减排。

北青报记者从北京市交通委获悉，交通部门将严格施工扬尘管控，严格停止公路建设工地喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业；减少渣土运输车辆运输，减少大型机械施工，减少涂料、油漆、溶剂等含挥发性有机物的原材料及产品使用，督促施工企业加大施工工地、裸露地面、物料堆放等场所的扬尘控制措施力度。强化公路清扫保洁工作，在常规作业基础上，对重点道路每日增加1次及以上清扫保洁，严格落实作业标准和作业频次。

市交通运输综合执法总队加强重点地区交通运输环境秩序保障，积极参与城市管理、生态环境、公安交管等部门的联动执法机制，出动全部一线执法力量，围绕重型柴油车、非道路移动机械、渣土运输车、施工扬尘、道路遗撒等突出问题，加大执法检查力度。

同时，公共交通企业将全面做好公共交通运营保障，根据客流需求及时协调运力，保障高峰时段公共交通运营安全有序。

12日起空气质量逐步改善

根据最新气象条件预测结果，未来一周，京津冀地区以静稳高湿的不利气象条件为主，易造成污染物的累积和转化。3月9日至14日，京津冀及周边地区地面主要受弱气压场控制，将出现静稳高湿的天气。夜间至清晨时段，区域内近地面存在逆温现象，且逆温强度逐日增强，大气扩散能力大幅降低，会造成污染物的累积。同时，区域内相对湿度逐日升高，普遍达到80%至90%左右，伴随后期弱降水天气，导致高湿条件持续，使气态污染物二次转化速率加快，促进颗粒物吸湿增长，造成PM2.5浓度快速上升。

具体到北京市，从今日开始，北京上空的云量将再次增多，白天多云转阴，扩散条件转差，预计仍将维持空气重污染，最高气温预计为15℃左右。11日至12日，北京又将迎来新一轮降雨，降雨的主要影响时段在11日夜间到12日白天，预计将对12日的早高峰造成一定影响，同时空气质量也将逐步改善。（记者 王斌 赵婷婷 刘洋 武文娟）