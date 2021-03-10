“空巢青年”：品味成长，学会筑巢

“空巢青年”指的是与父母及其他亲人分居，单身且独自居住的年轻人。针对广大“空巢青年”缺乏感情寄托、居住条件差等困境，在今年全国两会上，全国政协委员胡卫建议有关部门关注“空巢青年”的婚恋问题，并为他们提供身心健康的有关服务。

“我没觉得‘空巢青年’有什么不好，相反，我觉得那一段时间，给自己带来了很多成长。”在北京一家合资企业工作的张颖，去年底结婚，在认识如今的丈夫之前，她曾有将近三年的“空巢青年”经历。

“空巢青年”指的是与父母及其他亲人分居，单身且独自居住的年轻人，住房情况大部分以租房为主。在今年全国两会上，全国政协委员胡卫将目光聚焦到“空巢青年”身上，带来了《关于推动“空巢青年”群体向“筑巢青年”群体转变的提案》。针对广大“空巢青年”缺乏感情寄托、居住条件差等困境，建议有关部门关注“空巢青年”的婚恋问题，并为他们提供身心健康的有关服务。

成长的代价

“刚刚成为‘空巢青年’时，一个女孩子自己住，我是很慌的。”今年28岁的陆琪琪告诉记者，她租住了一个一居室。出于安全起见，她在一些对外信息上“假装”有男朋友共同居住，比如会同时点两人份外卖，收快递也用两个名字，另一个名字是“郭先生”。“当然，两人份的外卖分成两顿连着吃，不是什么好体验。”

渐渐地，陆琪琪在空巢生活中学会了许多事情，她学会了通马桶、换灯泡、安路由器，甚至是掏下水道，用镊子将面盆下水管里堵塞的头发一点点取出来，这是过去和父母同住时从未想过自己会干的事情。“只有我一个女生住，又不敢从外面叫师傅来修，如果不想水漫金山，就只能硬着头皮自己上阵。”

从事法律工作的周先生告诉记者，空巢的生活经历让他学会了自我管理。“最初很开心，就一个字‘爽’，虽然小屋子不大，但时间和空间全部由自己支配。”通宵刷剧打游戏，第二天在小组会上困得难受，还得了干眼症，晚上不按时吃饭，结果胃酸反流不得不去医院开药，在经历了最初的“爽”之后，周先生意识到，自己不得不调整作息，强制要求自己每天走多少步，几点睡觉。

“对于我们这代独生子女来说，独自居住是一次难得的体验，从最初的‘爽’到之后的‘病’，再到最终调整自己，这是一个成长的过程。而用这段单身时间调整自己，在未来也能找到更好的另一半吧。”周先生说，“社会上有种说法，认为我们这些‘空巢青年’很孤独，其实不是的，我们从小就是一个人长大，早已经适应这种所谓的‘孤独感’，有时会享受这样的‘孤独’。”

社交受限成掣肘

即便自认为状态已经调整好，也没有孤独感，但周先生还是要找另一半，可这另一半依然迟迟未到，他将原因归结为“圈子太小”。“我是学法律的，平时工作接触的圈子，不是律师就是法务人员，碰不到圈子外面的人。”周先生曾想让同学帮忙介绍，结果大家开玩笑说，自己认识的也都是法律人，“有合适的还不够自己留着呢。”

和周先生在同一家公司工作的何洪刚，同样是独自租住，没有女友，两个人还是某个游戏上的对战好友，甚至下班会相约去网吧。在无人陪伴的周末，何洪刚大部分时间用于自学德语、上steam玩游戏、刷B站视频……尽管家人为他介绍过几个女生，但他却不知道该在微信里和女孩说些什么，总是找不到话题，“不知道该如何与一个‘三次元’的女生打交道，甚至有些恐惧。”何洪刚发现，自己除了同事之外，每天和别人说话不超过十句，“吃饭买东西都是网上订，一句话都不用说。”

事实上，由于生活上过于依赖网络，工作地租住地两点一线，“空巢青年”社交生活受到很大局限。 社交圈与社交生活的不足，也制约着他们寻找那个共同“筑巢”的人。周先生很羡慕本地的同事，“他们有从小到大的同学圈，有父母亲戚。”

“想社交，除了圈子仅停留在公司业务上认识的人外，还有一点就是，真的没时间，每天上下班，再加上加班以及总共两个多小时的通勤时间，哪里还有空社交。” 在一家互联网公司工作的王先生说，他一直希望能有人组织不同公司之间进行相亲活动，但即便参加过一两次类似活动，他还是和女孩找不到话题，同样，他认为对方也不善于和男生找话题。

“筑巢”需多方支持

张颖也曾经发现自己面临社交困难，圈子太小，后来，她报了研究生班，通过研究生班的同学，渐渐认识了行业之外的一些人。

“刚开始吃饭，一桌子人谁也不认识，自己只能点头赔笑，也不知道说些什么，后来才慢慢学会找话题。”

王先生也想走出这一步，他很想去参加公益活动，但找不到哪里能够接受他参加，自己唯一能做的，也只是在网上刷步数“种树”。

张颖觉得，走出虚拟的网络空间，学会与真人社交，是“空巢”时期必须经历的一种成长，否则无法走出“空巢”。“‘空巢青年’的状态，只能是人生的一个暂时状态，不能是长期的甚至永久的。”

但是，即便不再“空巢”，张颖却发现自己离实现“筑巢”还有很大距离，从住房、户口到子女教育，以及双方尚在老家的父母如何赡养，这些问题以两个人现有的收入和资源，都难以妥善解决。“有不少同事在结婚后回到老家的省会城市发展，也是一种‘筑巢’方式，这些城市的落户政策和人才购房政策相对较好，教育医疗资源也比较丰富。”在张颖看来，决定在哪里筑巢，并不取决于这座城市有多好的资源，而在于“你能收获多少”。

而这些，也是陆琪琪至今停留在“开心空巢”状态的一个原因。“‘空巢’一人吃饱全家不饿，没有负担，但一旦真要‘筑巢’，有太多事情要去操心。我知道自己是鸵鸟心态，希望能慢慢学会。”

在尊重“空巢青年”群体的个体生活方式选择的基础上，胡卫委员建议，以社会引导和支持的方式推动“空巢青年”向“筑巢青年”转变的共筑机制，如社区共筑、社群共筑、志愿者活动共筑等多种方式。