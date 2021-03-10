遏制“超时加班”，保护劳动者身心健康

“超时加班与体面劳动、舒心工作、全面发展不相符，与国家提倡的提升人民生活品质也脱节。希望‘两高’像重视治理欠薪一样，重视解决超时加班问题。”今天上午，在全国政协总工会界别讨论“两高”工作报告的小组会议上，全国政协委员、全国总工会研究室主任吕国泉的这番呼吁引发现场热议。

吕国泉委员指出，目前，加班现象在某些行业甚至普遍制度化和严重超时化，涉及人群广泛，对劳动者身心健康不利，应当引起足够关注。

多位委员也纷纷“声讨”超时加班现象。

“不同意长期加班加点。”全国政协常委、香港工会联合会荣誉会长林淑仪说。她认为，长期加班加点，严重挤占劳动者休息时间，使职工身体处于疲惫状态，工作效率下降，也容易发生意外安全事故。特别是近些年新业态劳动者超时加班现象更严重，有些送餐员为了多接单长时间奔波在路上，导致一些交通事故。

全国政协委员、上海建工集团股份有限公司副总工程师王美华则指出，很多超时加班都是“隐形”的。比如，自从有了智能手机，有了工作微信群，很多人的上下班时间界限就模糊了，有的企业要求员工24小时在微信群里待命，漏接电话或不及时回复就算违规，甚至会遭到开除。

今年1月，在总工会界别委员微信群里，有委员转发了几个反映某互联网公司员工超时加班、常年无休的视频，引起一片哗然。不少委员表示：必须遏制这一现象，维护劳动者合法权益，保护劳动者身心健康。

“我们并不是反对加班，工作中难免会出现一些紧急的、突发性任务，比如去年疫情防控期间，大家为了防疫物资的生产加班加点，毫无怨言。但是这只是偶发现象，决不能形成常态。”王美华委员说。

林淑仪委员也持类似观点。她同时指出，即使加班，也需要明确时限，加班总时长不能超过一定时间，另外，加班必须得到劳动者本人同意且给足加班费。

根据劳动法，我国实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度。

“8小时工作制来之不易。如今社会进步了，应该对劳动者施以更加人性化的关爱，但现在社会上对工作和休息时间没有合理分配的现象反而越来越多。作为工会界委员，我们要积极呼吁，倡导社会形成合理分配工作和休息时间的氛围。”林淑仪委员感慨道。

“高质量发展是一场耐力赛。劳动者的身心健康不仅是这场比赛的推动力，也应是衡量高质量发展的重要指标之一。秉持以人为本的原则，关注和维护劳动者的身心健康，才是创造价值和利润的正确路径。”吕国泉委员的话得到多位委员赞同。（记者陈晓燕 王维砚 郝赫）