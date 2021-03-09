专家共话化妆品领域发展：落实监管条例 助力品牌建设

人民网北京3月9日电（栗翘楚）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。这是自2016年起，该系列圆桌论坛连续举办的第六届。

在“落实化妆品新《条例》 推动社会共治”专场圆桌论坛上，来自政产学研各界的专家学者以及生物医药行业的一线从业者以“线上+线下”的方式齐聚一堂，就化妆品监管、推动社会共治、助力产业健康发展等一系列问题进行深入探讨，并分享各自观点。

明确各方责任 实施全过程监管

2021年1月，新的《化妆品监督管理条例》正式施行。《条例》提出注册人备案人制度、新原料分类管理、功效评价宣称管理等新政策，明确化妆品质量安全主体责任及各方责任，引导行业重视创新诚信。

国家药品监督管理局化妆品监管司司长李金菊认为，从当前的监管实际来看，化妆品安全风险遍及全过程，实施对化妆品研制、生产、经营、使用等环节的全过程监管，对于保障化妆品质量安全非常必要。实施全过程监管，不仅仅依靠监管部门，还要加快推进社会共治，充分发挥各方力量。

对于近年来化妆品网络销售的新业态和新情况，李金菊表示，从2019年起，国家药监局联系两年开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动，组织化妆品电子商务经营者全面自查化妆品经营行为，及时处置风险隐患，严厉打击违法行为。今年仍将持续深入推进专项行动，加快建立有效的监管机制。

国家药品监督管理局科技和国际合作司一级巡视员毛振宾认为，新《条例》出现的目的在于促进产业与产品质量的发展。毛振宾因此强调，作为重要健康产品之一的化妆品，相应的监管同样需要倡导创新。“监管科学要瞄准世界科技前沿，瞄准经济发展的主战场，瞄准国家的重大需求。”毛振宾说道。

建设中国标准 提高化妆品监管社会共治水平

随着居民收入的增长、城镇化率的提升、化妆品消费观念的转变，化妆品日益成为广大消费者的刚性需求。据国家药监局披露，当前，我国已成为世界上第二大化妆品消费市场。完善的化妆品监管体系，逐渐成为助力行业发展的重要条件。

北京工商大学党委书记黄先开表示：“在监管科学上，我们应该吸收国际上先进的监管理念、模式。但仅仅去学习是不够的，更重要的是建设中国标准。”黄先开认为，作为未来引领世界发展的大国，各方应有信心建立起我国化妆品监管和法律体系。“世界眼光、中国标准、首都风范，我们希望能够建这样一个高水平的监管科学基地。”在黄先开看来，北京工商大学2020年经国家药品监督管理局批准成为全国首批化妆品科学监管基地，目的就是以世界眼光，科学化、体系化、标准化、制度化、智能化地打造化妆品监管的中国标准。

“监管科学在一定程度上是专门为监管服务和支撑的一门学科。”毛振宾介绍，在研发环节、审评审批环节、生产环节，国家药品监督管理局都强调用科技的方法、用数据、用事实来作为最基本支撑，更好为企业服务，促进产业的发展。从化妆品监管科学意义上来讲，本就是一种开放、共享、共建、共治的一种理念。

抓住市场机遇 推动我国化妆品行业高质量发展

据前瞻产业研究院相关数据显示，到2022年，中国美妆行业市场规模将达到5000亿元。在产业集聚、行业新技术、产业链优化等推动下，中国化妆品行业迎来新机遇。

欧诗漫生物股份有限公司研发中心总经理霍刚认为，新《条例》的推出对企业来说在产品的发展方面是具有指引性的，一方面企业需要要去学习和规范自己的发展；另一方面对于有一定基础的这些企业来说，是一个发展的好机会。

资生堂中国投资有限公司的技术法规部的张昱表示，新《条例》按风险等级管理来管理产品和原料，平衡创新和市场需求以及消费的安全，并且一定条件下豁免动物实验，以包容的态度去拥抱国际市场和先进的一些评价技术，为新品牌、新技术的导入和发展给企业带来了机遇。

乐金生活健康化妆品研发（上海）有限公司研究所所长孟裕在表示，在新《条例》中，国家鼓励和支持运用现代科学技术，结合中国传统优势项目和特色植物资源研发化妆品，为中国化妆品市场快速成长提供了契机。

上海相宜本草化妆品股份有限公司法规及产品测评总监顾洁表示，新《条例》对于新原料、新功效技术上的创新有极大利好。在依托先进科学技术的基础上，无疑是对传统本草、传统智慧做1加1大于2的加持。

无限极（中国）有限公司日化研发总监车飙表示，新《条例》的实施，从规范化、鼓励创新、注重功效三个方面，让企业看到了背后的市场和机会。