赵华：科技引领化妆品，突出安全性、功效性、使用性

人民网北京3月9日电 （栗翘楚）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日下午，在主题为“落实化妆品新《条例》，推动社会共治”的专场论坛上，北京工商大学化妆品系主任赵华就化妆品行业监管，以及新《化妆品监督管理条例》对行业发展产生的积极影响，发表了自己的观点。

赵华从五个层面，对化妆品行业社会共治话题进行阐述。“首先，政府起到主导作用。国务院药品监督管理部门负责全国化妆品的监管工作，是监管的主体。”第二个层面是化妆品注册人、备案人，作为责任主体，应该对化妆品的质量安全和功效宣称负责。第三个层面来自行业协会，作为政府和企业之间的纽带，应当加强行业自律，推动行业诚信建设。消费者是第四个层面，消费者作为消费主体，要提升自己的维权意识以及辨识能力，通过自己的消费选择影响市场，实现优胜劣汰。同时，作为第五个层面的媒体，应该有正确的舆论导向，释放正能量，对化妆品相关知识进行科普宣传，并起到监督作用。“多方合力，才能营造一个社会公正的氛围，进而规范化妆品的生产经营行为，促进行业的健康发展。”

当谈及新《化妆品监督管理条例》的出台，赵华表示这对于促进行业监管和推动行业健康发展，有着积极而深远的影响。他提到新《条例》有很多亮点，对企业而言既有利好也有挑战。“企业应积极参与、认真学习、深入理会、未雨绸缪。”《条例》出台后要认真学习里面的关键点，同时还要深入领会，明白其中的内涵。“法规出台后给我们留了一定的过渡期，各企业应提早做准备，不可抱有等、靠的想法。”