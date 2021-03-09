张昱：化妆品企业应当主动接受社会监督 

人民网北京3月9日电 （栗翘楚）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日下午，在主题为“落实化妆品新《条例》，推动社会共治”的专场论坛上，资生堂（中国）投资有限公司技术部部长张昱表示，新《条例》为化妆品行业发展保驾护航，企业应主动接受社会监督才能更好地把握新机遇。

“化妆品监管正在向全链条、多维度、精细化的方向发展。”张昱在论坛现场谈到，这种“全周期”的监管集中体现在从产品的管控，逐渐向原料、源头管控的转型，企业在这个过程中需要主动接受社会监督，公开化妆品相关信息。

张昱认为，新的监管方式有利于提高行业的整体水平，实现行业高质量发展。“‘全周期’的监管终究会给守法和诚信的企业带来好处。”张昱表示，新《条例》按风险等级管理管理化妆品产品和原料，在创新、市场需求以及消费安全间保持了平衡，并且在一定条件下豁免动物实验，以包容的态度拥抱国际市场和先进的评价技术，为新品牌、新技术的导入和企业发展带来了机遇。