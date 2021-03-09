孟裕在：活用中国特色植物资源加速中国化妆品市场成长 

人民网北京3月9日电 （栗翘楚）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日下午，在主题为“落实化妆品新《条例》，推动社会共治”的专场论坛上，乐金生活健康化妆品研发（上海）有限公司研究所所长孟裕在表示，新《条例》鼓励和支持运用现代科学技术，结合中国传统优势项目和特色植物资源研究开发化妆品，这将为中国化妆品市场带来快速成长的新契机。

“消费者对产品安心才会进行回购。”孟裕在在论坛现场谈到，新《化妆品监督管理条例》从原料与产品、生产经营、监督管理、法律责任等角度，更加强化和细化了对于化妆品安全监管，为促进化妆品行业高质量的发展奠定了强有力的基础。与此同时，企业重视开发和销售的化妆品的安全性，才能提高自身品牌的价值和生命力。

新《条例》鼓励和支持运用现代科学技术，结合中国传统优势项目和特色植物资源研究开发化妆品。在孟裕在看来，这是一个可以让中国化妆品市场快速成长的契机。孟裕在表示，中国有很多特色的植物资源，若能在化妆品领域活用这些资源，将会使中国的化妆品市场加速成长，并更好地走向世界。