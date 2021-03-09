孟宏：安全规范与创新活力并行 共建健康“美丽”时代

人民网北京3月9日电 （栗翘楚）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日下午，在主题为“落实化妆品新《条例》，推动社会共治”的专场论坛上，北京工商大学化妆品监管科学研究院执行院长孟宏教授表示，新《化妆品监督管理条例》的亮点，不仅将以人民为中心的管理理念、“放管服”的总体要求、“四个最严”的管理理念进一步进行了落实，还将化妆品的全过程管理、风险级别进行把控的监管思路进一步加强。这不仅从制度上保障了消费者的用妆安全，也从监管手段上适应了新形式下行业的发展。

“全过程监管思想的确定，必将影响到具体监管制度的调整，进而影响到了我们的监管实施者与化妆品企业。”会上，孟宏表示，以化妆品网络销售为例，当前化妆品业的产品网络销售份额和影响力已经远超过线下。与此同时，网络销售还存在一些不规范、不协调的发展现状。结合产业发展实际及监管部门总体要求，国家药监局于2020年10月至12月，在全国范围内组织开展了“线上净网线下清源”专项行动，力争消费者的用妆安全。

孟宏在会上特别强调了化妆品监管科学的重要性。“监管科学的建设是促进化妆品行业健康发展的重要手段，是可以辅助审评审批决策的重要工具。”监管科学不仅囊括了自然科学、社会科学、管理科学等领域，还统筹结合新时代化妆品现代治理能力和治理体系建设总体要求，从建设的整体性、系统性等方面统筹考虑。孟宏建议业内从业者要对此有一个深刻的认知。

此外，孟宏提到人才是行业发展的基石，也是促进行业长远发展的根本，没有一流人才的行业无法进步。未来要实现校企合作、产教融合，把企业发展和领域内的管理精英和高端研究优秀人才进行衔接。

“伴随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，化妆品已经从过去的奢侈品成为满足人们日常生活的必需消费品，在此时大力进行化妆品的品牌建设，正当其时。”孟宏表示，得益于新《条例》的实施，化妆品市场主体创新活动不断涌流，一个充满想象力、更加安全、规范的“美丽”时代正在加速到来。社会各界要形成监管合力，充分参与到化妆品行业的共治之中，为中国人民的美丽健康，撑起一片安全碧空。