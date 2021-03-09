李金菊：化妆品监管要加快推进社会共治

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日下午，在主题为“落实化妆品新《条例》，推动社会共治”的专场论坛上，国家药品监督管理局化妆品监管司司长李金菊表示，随着我国化妆品产业的快速发展和“美丽经济”的日益繁荣，化妆品监管要强化全过程管理,加快推进社会共治。

李金菊指出，化妆品是一种由消费者自主选择、市场自由度较大、产品更新频率较快的消费产品。因此，在治理方式上引入社会共治非常必要,能够推动多元主体与监管部门共同对化妆品安全进行监督管理，更加有效的规范化妆品生产经营者的行为、推动信息公开、促进行业健康发展。尤其是今年1月1日《化妆品监督管理条例》正式实施，对推动化妆品社会共治提供了法律保障。通过规定了行业自律、有奖举报、信息公开、联合惩戒一系列制度，以及信息交流机制等，推动社会共治从理念到制度再到机制的跨越。

李金菊认为，推进社会共治，监管部门要进一步落实信息公开要求、加强信息化建设，为社会各方提供查询信息的便捷服务，畅通各方参与监管的渠道；化妆品注册人、备案人以及生产企业要进一步落实主体责任，严守质量安全底线；行业协会要大力推动行业信用体系建设，强化企业自律。新闻媒体要发挥积极作用，与监管部门加强协作，对容易误导消费者的言论及时辟谣，对监管工作和行业发展动态及时报道，倡导科学认知、普及法律常识、提振消费信心；消费者协会等社会组织以及广大消费者要积极主动参与，对企业违法行为或损害消费者合法权益行为依法进行社会监督；第三方研究机构和科研院所要积极参与化妆品技术研究，为监管和行业提供有力的技术支撑。